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Необычная кабарга попала в фотоловушку на "Земле леопарда"

Необычная кабарга попала в фотоловушку на "Земле леопарда"

Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки фотоловушки, на которые попала кабарга – оленевидное копытное, без рогов, но с клыками. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:17

2021-04-18T00:17

2021-04-18T00:17

животные

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туризм

национальный парк "земля леопарда"

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приморский край

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки фотоловушки, на которые попала кабарга – оленевидное копытное, без рогов, но с клыками."Это скрытное копытное на "Земле леопарда", — рассказывает сотрудник заповедника. — Питается лишайниками и хвоей, у самцов на верхней челюсти длинные клыки, рогов нет, мордочка напоминает зайца или кенгуру. Кабаргу запомнишь с первого взгляда".Эксперты поясняют, что из-за мускусной железы самцов (так называемой кабарожьей струи) на животных охотятся браконьеры, что сказалось на их численности. Но на "Земле леопарда" кабарга под надежной защитой.Согласно исследованиям, популяция этого копытного в нацпарке растет.

https://ria.ru/20200222/1565078911.html

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животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край