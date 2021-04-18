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В Прикамье летом представят план подготовки к юбилею Перми
В Прикамье летом представят план подготовки к юбилею Перми
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми, по его словам, регион доработает план... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:02
2021-04-18T16:02
дмитрий чернышенко
дмитрий махонин
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми, по его словам, регион доработает план юбилейных проектов и внесет его в правительство летом, сообщает пресс-служба вице-премьера."Качественное улучшение жизни пермяков и комфорт гостей региона – приоритет для нас. Важна реакция граждан на преобразования в связи с юбилеем, а также их вовлеченность в процесс подготовки. Это нужно организовать в ближайшее время. В городе запланировано строительство крупных объектов – благоустройство Комсомольского проспекта, части набережной Камы, новой сцены оперного театра, необходим перенос художественной галереи. Но не надо забывать и про дворы, любимые места отдыха горожан. Мы договорились, что регион доработает план и внесет его в правительство летом текущего года", – цитирует пресс-служба Чернышенко.По поручению Чернышенко краевые и муниципальные власти организуют работу по созданию юбилейной символики. Выбрать фирменный стиль "Пермь-300" смогут сами жители Прикамья.Ранее вице-премьер поручил краевому правительству создать региональный оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством губернатора Прикамья. По словам Чернышенко, в состав совета должны войти представители общественных объединений, органов краевой и муниципальной власти, местного бизнеса. Он также предложил создать фонд внебюджетного финансирования проекта "Пермь-300".В феврале 2021 года Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Старт проекту "Пермь-300" был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки юбилея вошли более 100 объектов: строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. В ноябре 2020 года оргкомитет по подготовке 300-летия определил 15 приоритетных объектов.Губернатор Пермского края в апреле заявил, что будет реализовано около 150 объектов в рамках проекта по подготовке к празднованию 300-летия Перми, общий объем инвестиций составит 198,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210416/promkooperatsiya-1728626546.html
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дмитрий чернышенко, дмитрий махонин, пермь, пермский край

В Прикамье летом представят план подготовки к юбилею Перми

16:02 18.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми, по его словам, регион доработает план юбилейных проектов и внесет его в правительство летом, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"Качественное улучшение жизни пермяков и комфорт гостей региона – приоритет для нас. Важна реакция граждан на преобразования в связи с юбилеем, а также их вовлеченность в процесс подготовки. Это нужно организовать в ближайшее время. В городе запланировано строительство крупных объектов – благоустройство Комсомольского проспекта, части набережной Камы, новой сцены оперного театра, необходим перенос художественной галереи. Но не надо забывать и про дворы, любимые места отдыха горожан. Мы договорились, что регион доработает план и внесет его в правительство летом текущего года", – цитирует пресс-служба Чернышенко.
По поручению Чернышенко краевые и муниципальные власти организуют работу по созданию юбилейной символики. Выбрать фирменный стиль "Пермь-300" смогут сами жители Прикамья.
Ранее вице-премьер поручил краевому правительству создать региональный оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством губернатора Прикамья. По словам Чернышенко, в состав совета должны войти представители общественных объединений, органов краевой и муниципальной власти, местного бизнеса. Он также предложил создать фонд внебюджетного финансирования проекта "Пермь-300".
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В феврале 2021 года Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Старт проекту "Пермь-300" был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки юбилея вошли более 100 объектов: строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. В ноябре 2020 года оргкомитет по подготовке 300-летия определил 15 приоритетных объектов.
Губернатор Пермского края в апреле заявил, что будет реализовано около 150 объектов в рамках проекта по подготовке к празднованию 300-летия Перми, общий объем инвестиций составит 198,5 миллиарда рублей.
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