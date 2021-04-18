https://ria.ru/20210418/vybory-1728804360.html

Выборы президента Сирии назначили на 26 мая

Выборы президента Сирии назначили на 26 мая

Народный совет (парламент) Сирии назначил в воскресенье проведение президентских выборов на территории страны на 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T12:40

2021-04-18T12:40

2021-04-18T13:59

башар асад

сирия

в мире

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ДУБАЙ, 18 апр - РИА Новости. Народный совет (парламент) Сирии назначил в воскресенье проведение президентских выборов на территории страны на 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля.Работу экстренного заседания сирийского парламента транслировал телеканал "Аль-Ихбария"."Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней", - отмечается в решении, озвученном на заседании парламента.Президент Башар Асад приступил к своим обязанностям главы государства 16 июля 2014 года после проведения президентских выборов согласно новой конституции 2012 года. По конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.

https://ria.ru/20210316/asad-1601455862.html

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башар асад, сирия, в мире