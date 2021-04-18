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Выборы президента Сирии назначили на 26 мая
Выборы президента Сирии назначили на 26 мая
Народный совет (парламент) Сирии назначил в воскресенье проведение президентских выборов на территории страны на 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:40
2021-04-18T13:59
башар асад
сирия
в мире
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ДУБАЙ, 18 апр - РИА Новости. Народный совет (парламент) Сирии назначил в воскресенье проведение президентских выборов на территории страны на 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля.Работу экстренного заседания сирийского парламента транслировал телеканал "Аль-Ихбария"."Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней", - отмечается в решении, озвученном на заседании парламента.Президент Башар Асад приступил к своим обязанностям главы государства 16 июля 2014 года после проведения президентских выборов согласно новой конституции 2012 года. По конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.
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башар асад, сирия, в мире

Выборы президента Сирии назначили на 26 мая

12:40 18.04.2021 (обновлено: 13:59 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина опускает конверт с бюллетенем в урну на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборов в Сирии
Мужчина опускает конверт с бюллетенем в урну на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборов в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДУБАЙ, 18 апр - РИА Новости. Народный совет (парламент) Сирии назначил в воскресенье проведение президентских выборов на территории страны на 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля.
Работу экстренного заседания сирийского парламента транслировал телеканал "Аль-Ихбария".
"Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней", - отмечается в решении, озвученном на заседании парламента.
Президент Башар Асад приступил к своим обязанностям главы государства 16 июля 2014 года после проведения президентских выборов согласно новой конституции 2012 года. По конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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