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Советник Байдена ответил на вопрос о встрече президентов России и США
Советник Байдена ответил на вопрос о встрече президентов России и США
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться при подходящих условиях, заявил советник Байдена по национальной безопасности... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T18:06
2021-04-18T18:44
джейк салливан
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться при подходящих условиях, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан."Этот саммит должен состояться при подходящих условиях, чтобы действительно продвинуть вперед наши отношения. Но я не готов углубляться в гипотетические предположения, когда пройдет этот саммит и состоится ли он", - сообщил Салливан в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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джейк салливан, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Советник Байдена ответил на вопрос о встрече президентов России и США

18:06 18.04.2021 (обновлено: 18:44 18.04.2021)
 
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться при подходящих условиях, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Этот саммит должен состояться при подходящих условиях, чтобы действительно продвинуть вперед наши отношения. Но я не готов углубляться в гипотетические предположения, когда пройдет этот саммит и состоится ли он", - сообщил Салливан в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 16:19
Кремль назвал возможное место встречи Путина и Байдена
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
 
Джейк СалливанДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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