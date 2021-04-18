Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/voyna-1728832065.html
Советник главы Минобороны Украины заявил о неготовности к войне
Советник главы Минобороны Украины заявил о неготовности к войне
Если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м, считает внештатный советник министра обороны... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:42
2021-04-18T18:19
лнр
днр
донбасс
вооруженные силы украины
юрий бутусов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155224/98/1552249831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11bed7f522d38d2a74f8f772619c820c.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м, считает внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.По его словам, в этом случае "много вещей 2014 года повторятся".Он также указал на проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах, подчеркнув, что из-за них стране не хватает денег даже на необходимое. По мнению Бутусова, можно не сомневаться в том, что собирать деньги на нужды армии придется волонтерам. Советник министра обороны также подчеркнул, что армия нуждается во внедорожниках, приборах ночного видения, тепловизорах, а объем закупок этой техники остается на мизерном уровне. При этом к проблемам, существовавшим в 2014-м, теперь добавилась нехватка боеприпасов. По словам Бутусова, причиной тому стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и подрывы на складах. "И тут не могут волонтеры их или сделать, или закупить. Это государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается", — пожаловался советник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности. Он добавил, что передвижения войск по территории страны не должны никого беспокоить, так как Москва ни для кого не представляет угрозы.
https://ria.ru/20210418/zhurnalist-1728777296.html
https://ria.ru/20210417/kompromiss-1728718104.html
https://ria.ru/20210413/poteri-1728112907.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155224/98/1552249831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db15b45d2b4e7592ff42d236804474a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лнр, днр, донбасс, вооруженные силы украины, юрий бутусов, украина, в мире

Советник главы Минобороны Украины заявил о неготовности к войне

17:42 18.04.2021 (обновлено: 18:19 18.04.2021)
 
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м, считает внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
По его словам, в этом случае "много вещей 2014 года повторятся".

"На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьезного внимания военным реформам", — сказал Бутусов в интервью каналу "Апостроф".

Он также указал на проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах, подчеркнув, что из-за них стране не хватает денег даже на необходимое.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 06:58
Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать
По мнению Бутусова, можно не сомневаться в том, что собирать деньги на нужды армии придется волонтерам.
"Никаких программ массовых закупок беспилотников для обеспечения пехоты не реализовывается государством", — отметил он.
Советник министра обороны также подчеркнул, что армия нуждается во внедорожниках, приборах ночного видения, тепловизорах, а объем закупок этой техники остается на мизерном уровне. При этом к проблемам, существовавшим в 2014-м, теперь добавилась нехватка боеприпасов. По словам Бутусова, причиной тому стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и подрывы на складах.
"И тут не могут волонтеры их или сделать, или закупить. Это государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается", — пожаловался советник.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 15:12
Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.
В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности. Он добавил, что передвижения войск по территории страны не должны никого беспокоить, так как Москва ни для кого не представляет угрозы.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 17:00
"Будет кроваво". Савченко предрекла Украине катастрофические потери
 
ЛНРДНРДонбассВооруженные силы УкраиныЮрий БутусовУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23МИД отметил рост кибератак на сайт ведомства
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
Лента новостейМолния