https://ria.ru/20210418/voyna-1728832065.html

Советник главы Минобороны Украины заявил о неготовности к войне

Советник главы Минобороны Украины заявил о неготовности к войне

Если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м, считает внештатный советник министра обороны... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T17:42

2021-04-18T17:42

2021-04-18T18:19

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м, считает внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.По его словам, в этом случае "много вещей 2014 года повторятся".Он также указал на проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах, подчеркнув, что из-за них стране не хватает денег даже на необходимое. По мнению Бутусова, можно не сомневаться в том, что собирать деньги на нужды армии придется волонтерам. Советник министра обороны также подчеркнул, что армия нуждается во внедорожниках, приборах ночного видения, тепловизорах, а объем закупок этой техники остается на мизерном уровне. При этом к проблемам, существовавшим в 2014-м, теперь добавилась нехватка боеприпасов. По словам Бутусова, причиной тому стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и подрывы на складах. "И тут не могут волонтеры их или сделать, или закупить. Это государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается", — пожаловался советник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности. Он добавил, что передвижения войск по территории страны не должны никого беспокоить, так как Москва ни для кого не представляет угрозы.

https://ria.ru/20210418/zhurnalist-1728777296.html

https://ria.ru/20210417/kompromiss-1728718104.html

https://ria.ru/20210413/poteri-1728112907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лнр, днр, донбасс, вооруженные силы украины, юрий бутусов, украина, в мире