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Названа опасность для здоровья воды в бутылках
Названа опасность для здоровья воды в бутылках
Сделать питьевой можно любую воду – вопрос лишь в технологиях и стоимости данной процедуры. В частности, вода из-под крана содержит ряд вредных веществ, которые РИА Новости, 18.04.2021
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общество
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Сделать питьевой можно любую воду – вопрос лишь в технологиях и стоимости данной процедуры. В частности, вода из-под крана содержит ряд вредных веществ, которые не может убрать современная система очистки, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Можно отказаться от водопроводной воды в пользу бутылочной, но и с ней есть проблемы. Она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. По данным Росконтроля, в некоторых партиях воды в российских магазинах количество микробов превышено в 70 раз. Не все однозначно и с пластиковой тарой. "Так, ученые из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком. До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце", - говорит Кулешова.По ее мнению, наиболее полноценную с точки зрения физиологии воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая.
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общество

Названа опасность для здоровья воды в бутылках

01:17 18.04.2021 (обновлено: 02:01 18.04.2021)
 
© Depositphotos / ventdusudМужчина пьет воду
Мужчина пьет воду - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / ventdusud
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Сделать питьевой можно любую воду – вопрос лишь в технологиях и стоимости данной процедуры. В частности, вода из-под крана содержит ряд вредных веществ, которые не может убрать современная система очистки, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
Можно отказаться от водопроводной воды в пользу бутылочной, но и с ней есть проблемы. Она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. По данным Росконтроля, в некоторых партиях воды в российских магазинах количество микробов превышено в 70 раз.
Не все однозначно и с пластиковой тарой. "Так, ученые из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком. До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце", - говорит Кулешова.
По ее мнению, наиболее полноценную с точки зрения физиологии воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая.
Вода - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
 
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