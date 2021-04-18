https://ria.ru/20210418/veteran-1728472952.html

"Живу в бане". В Ленобласти ветеран труда остался без крыши над головой

"Живу в бане". В Ленобласти ветеран труда остался без крыши над головой

Восьмидесятилетний Валерьян Замыцкий из Шлиссельбурга оказался на улице после пожара. Из личных вещей спас только пальто — успел схватить, выбегая посреди ночи... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:00

2021-04-18T08:00

2021-04-18T07:57

жилье

ленинград

шлиссельбург

деньги

общество

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Восьмидесятилетний Валерьян Замыцкий из Шлиссельбурга оказался на улице после пожара. Из личных вещей спас только пальто — успел схватить, выбегая посреди ночи из охваченного огнем дома. Покидать участок пенсионер наотрез отказался и поселился в бане. РИА Новости рассказывает его историю.Дорога жизни"В Шлиссельбурге Валерьян живет с рождения, если не считать временную эвакуацию. Когда началась Великая Отечественная, ему не было и года. Отец, капитан буксира, баржами вывозил людей из блокадного Ленинграда через Ладожское озеро по Дороге жизни — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с внешним миром."Он и нас вывез — меня вместе с тремя братьями, сестрой, матерью и бабушкой. Посадил в поезд, а сам — обратно. Так мы оказались в Ярославской области. Когда все закончилось, отец за нами приехал. В 1956-м в Шлиссельбурге заселились в новенький дом, — вспоминает Валерьян Федорович. — Бате, понятное дело, было не до строительства. Жилье возвели наемные рабочие. Тогда срубы появлялись как грибы после дождя — все хотели поскорее вернуться к нормальной жизни".С тех пор место жительства Валерьян не менял. После школы и училища работал на заводе в Ленинграде фрезеровщиком. На дорогу в одну сторону тратил порой по несколько часов, но на переезд не решался. Потом устроился в инструментальный цех на "Невский завод" неподалеку от дома. Был техником на резервной станции "Пулково", электромонтажником на метеорологической станции от Северо-Западного пароходства.Похоронил родителей, сестра и братья обзавелись семьями и уехали. Валерьян Федорович остался один. Женат не был, детей нет. Последние годы занимался хозяйством — выращивал в огороде овощи и зелень. Его удостоили звания "Ветеран труда Ленинградской области", на пенсию не жалуется.Раскаленный холодильникРазмеренную жизнь перечеркнул пожар в ночь с 22 на 23 марта. Пенсионер по привычке рано лег спать, но вскоре проснулся от странных поскрипывающих звуков. Показалось, кто-то шумит на улице — окно спальни выходило на автодорогу. Вдруг стало тяжело дышать, воздух нагрелся. Замыцкий заглянул на кухню и увидел полыхающий холодильник. Попытался потушить — не смог. Понял — в доме оставаться опасно. За несколько дней до пожара Валерьян Федорович почувствовал в доме запах гари. Говорит, что проверил проводку — ничего подозрительного. Как выяснилось позже, холодильник вспыхнул из-за резкого перепада напряжения.Пожилой человек фактически остался ни с чем. Были небольшие накопления на черный день, но и они сгорели. За деньги не переживает. Обидно за другое — отцовские награды и грамоты уже не вернуть: "Память о его подвигах исчезла".Переезд в банюЕдинственное, что уцелело от дома — печная труба. Замыцкий твердо решил: пожарище не бросит. Поселился в бане, в нескольких метрах от сгоревшего сруба. Условий там никаких, поэтому соседи объединились, чтобы помочь погорельцу."Мы хоть и живем рядом с дедушкой, но о пожаре я узнала через знакомых и соцсети. Мои родители поехали к нему вечером 23-го. Принесли постельное белье, матрасы, горячую еду и чай. Он лежал на полу — больше негде. Валерьяну Федоровичу нездоровилось: слабость, температура. Видимо, набегался ночью босиком. Подобрали лекарства, привели в чувство", — рассказывает РИА Новости местная жительница Ирина Л. С сестрой и двумя братьями Валерьяна быстро связаться не удалось: мобильный сгорел, а номера он не помнил. О случившемся родные узнали через несколько дней. Соседи тем временем приносили погорельцу предметы быта, одежду, обувь."Раскладушку ему поставили, плиту двухконфорочную. Первые дни я ему готовила. После шумихи со мной связался директор одного ресторана — организовал доставку горячего питания. Ну а позже подключилась сестра Валерьяна Федоровича. Хоть ей и за 70, но она очень активная, старается приезжать хотя бы через день. Ухаживает, кормит", — продолжает Ирина. Создать условия для жизни в бане — вынужденная мера. Соседи и родные не раз предлагали пенсионеру кров, но он отказывается. В администрации Шлиссельбурга нам объяснили, что хотели заселить его в пансионат или предоставить соцжилье из маневренного фонда. Ни в какую. Выделить же средства из бюджета на новый дом человеку, который лишился частной собственности, у администрации "нет возможности по закону". С миру по ниткеО тяжелом положении пенсионера Ирина написала в соцсетях. Думала собрать немного денег среди местных на бытовые нужды погорельца. За короткий срок поступило больше 230 тысяч рублей — такого отклика Ирина не ожидала. Решили направить все средства на новый дом. Договор с подрядчиком уже заключили. Строительство скоро начнется. К группе поддержки ветерана подключились и чиновники. Главы Шлиссенбурга и Кировского района города, а также депутат заксобрания выделили деньги из личных средств, сумму озвучивать не стали. В райадминистрации пообещали, что наладят в новом доме водоснабжение. А пока провели в бане свет. И утраченные документы восстанавливают.Местные к решению Валерьяна Федоровича отнеслись с понимаем. Отзываются о нем только положительно: не пьет, не курит, помогает овдовевшим соседкам с хозяйством и работами по дому."Его родители были, как и он, хорошие, добропорядочные, безотказные люди. У них первых в нашем квартале появился домашний телефон. Все к ним ходили звонить по межгороду, — рассказывает Ирина. — Жаль, что дедушка сейчас в таком положении. Мы делаем все, чтобы он поскорее снова обрел свой угол".События той ночи Валерьян Федорович до сих пор не может вспоминать без слез. Чтобы как-то отвлечься, делится планами: как только дом построят, возьмется за обустройство крыльца. Признается, что благодарен всем, кто в трудную минуту пришел на помощь. Говорит: единственное, что у него осталось — "родовое гнездо", бросить которое не позволяет совесть.

https://ria.ru/20201020/veteran-1580621454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, ленинград, шлиссельбург, деньги, общество