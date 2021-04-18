https://ria.ru/20210418/ukraina-1728823535.html

Киев обвинил ДНР и ЛНР в дискредитации вооруженных сил Украины

Киев обвинил ДНР и ЛНР в дискредитации вооруженных сил Украины

Украинские силовики заявили, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса развернута информационная кампания по дискредитации вооруженных сил Украины. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:16

2021-04-18T16:16

2021-04-18T16:16

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КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса развернута информационная кампания по дискредитации вооруженных сил Украины."Украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня - ред.) информирует, что в марте - апреле текущего года кураторы ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.) развернули очередную информационную кампанию по дискредитации вооруженных сил Украины. Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле вооруженными силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении, опубликованном штабом Операции объединенных сил в его аккаунте в Facebook.Авторы сообщения заявляют, что такого рода действия на информационном поле "направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию" против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).В публикации указано, что 14 апреля в СМИ на неподконтрольных Киеву территориях были распространены сообщения об обстреле одного из районов Донецка, в результате чего, по их данным, погиб мирный житель. "Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской кампании, которая продолжает курс на демонизацию вооруженных сил Украины", - говорится в документе.В нем также указано, что вооруженные силы Украины "безусловно соблюдают" режим прекращения огня. "Все заявления об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации... А систематические нарушения режима прекращения огня с их (ДНР и ЛНР - ред.) стороны являются... откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - отмечается в сообщении украинских силовиков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/minirovanie-1728794048.html

https://ria.ru/20210418/donbass-1728792088.html

https://ria.ru/20210418/donbass-1728791523.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире