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Украинский посол призвал Германию "вынести предупреждение" России
Украинский посол призвал Германию "вынести предупреждение" России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предупредить Россию о последствиях возможной "агрессии", вплоть до тотального экономического эмбарго,... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:54
2021-04-18T16:17
андрей мельник
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
берлин (город)
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предупредить Россию о последствиях возможной "агрессии", вплоть до тотального экономического эмбарго, пишет Frankfurter Allgemeine.Мельник попросил о поддержке на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Москвой. Помимо этого, он пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за "военные преступления", а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций."Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения", — заявил посол. Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Недавно он сообщил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО. Владимир Зеленский, в свою очередь, называл Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой". Комментируя сообщения о якобы эскалации "агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины, в Кремле напоминали, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/kravchuk-1728719809.html
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андрей мельник, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, берлин (город), украина, в мире

Украинский посол призвал Германию "вынести предупреждение" России

14:54 18.04.2021 (обновлено: 16:17 18.04.2021)
 
© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предупредить Россию о последствиях возможной "агрессии", вплоть до тотального экономического эмбарго, пишет Frankfurter Allgemeine.
Мельник попросил о поддержке на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Москвой. Помимо этого, он пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за "военные преступления", а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций.
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"Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения", — заявил посол.
Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Недавно он сообщил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО. Владимир Зеленский, в свою очередь, называл Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой". Комментируя сообщения о якобы эскалации "агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины, в Кремле напоминали, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 09:39
СМИ: Британия направит корабли в Черное море для поддержки Украины
 
Андрей МельникНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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