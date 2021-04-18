https://ria.ru/20210418/ukraina-1728810960.html
На Украине заявили о старте вакцинации препаратом Pfizer
На Украине заявили о старте вакцинации препаратом Pfizer
Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer стартует на Украине в воскресенье, заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач страны... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:11
2021-04-18T14:11
2021-04-18T16:54
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
виктор ляшко
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer стартует на Украине в воскресенье, заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач страны Виктор Ляшко."Мы ждали эту поставку, которая ожидалась 15 февраля, но приехала через два месяца. Поэтому сегодня начинаем первые прививки, в соответствии с дорожной картой в домах организованных коллективов именно для людей пожилого возраста и сотрудников этих учреждений", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина должна получить все десять миллионов доз вакцины Pfizer от COVID-19 в 2021 году, первые партии поступят в течение ближайших месяцев.Самолет с партией вакцины в 117 тысяч доз от коронавируса Pfizer прибыл на Украину 16 апреля в рамках механизма COVAX.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым более бедные государства.
https://ria.ru/20210417/covishield-1728687445.html
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вакцина pfizer/biontech, виктор ляшко, коронавирус covid-19, максим степанов, воз, владимир зеленский, украина, в мире