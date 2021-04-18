https://ria.ru/20210418/ukraina-1728810960.html

На Украине заявили о старте вакцинации препаратом Pfizer

На Украине заявили о старте вакцинации препаратом Pfizer

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer стартует на Украине в воскресенье, заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач страны... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:11

2021-04-18T14:11

2021-04-18T16:54

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

виктор ляшко

коронавирус covid-19

максим степанов

воз

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer стартует на Украине в воскресенье, заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач страны Виктор Ляшко."Мы ждали эту поставку, которая ожидалась 15 февраля, но приехала через два месяца. Поэтому сегодня начинаем первые прививки, в соответствии с дорожной картой в домах организованных коллективов именно для людей пожилого возраста и сотрудников этих учреждений", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина должна получить все десять миллионов доз вакцины Pfizer от COVID-19 в 2021 году, первые партии поступят в течение ближайших месяцев.Самолет с партией вакцины в 117 тысяч доз от коронавируса Pfizer прибыл на Украину 16 апреля в рамках механизма COVAX.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым более бедные государства.

https://ria.ru/20210417/covishield-1728687445.html

https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727558322.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, виктор ляшко, коронавирус covid-19, максим степанов, воз, владимир зеленский, украина, в мире