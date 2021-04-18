https://ria.ru/20210418/ugroza-1728774200.html

Глава минобороны Германии заявила об угрозе со стороны России

Глава минобороны Германии заявила об угрозе со стороны России

Глава министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые официальная Москва якобы развязывает в... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T03:37

2021-04-18T03:37

2021-04-18T03:54

россия

аннегрет крамп-карренбауэр

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые официальная Москва якобы развязывает в Европе, реальной угрозой для региона. Соответствующую информацию распространило агентство DPA.Она подчеркнула, что указание на это говорит не об антироссийском настроении, а лишь о "политических фактах". Кроме того, по словам министра, у России есть ракеты, способные достичь Германии.Помимо этого, глава немецкого оборонного ведомства выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. Действия Москвы нацелены на то, чтобы "спровоцировать реакцию", предположила она.Крамп-Карренбауэр не впервые делает подобные заявления.Ранее, 14 апреля, глава минобороны утверждала, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной.Она выражала надежду, что "дальнейшей эскалации этого конфликта не случится".Днем ранее, 13 апреля, Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия и США внимательно и с обеспокоенностью следят за передвижениями российских войск в регионах вблизи границы с Украиной.В прошлом году Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений.Эскалация "российской агрессии"Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.В НАТО, в свою очередь, обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы. В МИД заявляли, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.Песков также отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Ситуация на УкраинеВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.Официальный Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских военных, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20201005/germaniya-1578229087.html

https://ria.ru/20210411/donbass-1727774351.html

https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html

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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, европа, украина, в мире