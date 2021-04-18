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Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что в текущем году учения иностранных войск у границ республики в странах... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:00
2021-04-18T15:00
александр лукашенко
нато
евросоюз
польша
латвия
белоруссия
литва
безопасность
в мире
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что в текущем году учения иностранных войск у границ республики в странах Евросоюза не прекращаются и идут "буквально круглые сутки"."Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается (у границ Белоруссии – ред.). Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается. Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях. То есть если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя это, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство", - заявил Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого показан в воскресенье.Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич 14 апреля заявил о продолжении активности блока НАТО у границ российского-белорусского Союзного государства, в том числе - развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры. До этого, в декабре 2020 года, начальник главного управления генштаба ВС республики Руслан Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи белорусской государственной границы.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил военным, что "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.
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александр лукашенко, нато, евросоюз, польша, латвия, белоруссия, литва, безопасность, в мире

Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии

15:00 18.04.2021
 
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что в текущем году учения иностранных войск у границ республики в странах Евросоюза не прекращаются и идут "буквально круглые сутки".
"Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается (у границ Белоруссии – ред.). Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается. Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях. То есть если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя это, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство", - заявил Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого показан в воскресенье.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич 14 апреля заявил о продолжении активности блока НАТО у границ российского-белорусского Союзного государства, в том числе - развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры. До этого, в декабре 2020 года, начальник главного управления генштаба ВС республики Руслан Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи белорусской государственной границы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил военным, что "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.
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