https://ria.ru/20210418/tragediya-1728772072.html

Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии

Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии

Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T01:29

2021-04-18T01:29

2021-04-18T01:29

республика башкортостан

происшествия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося.Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района республики. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла, когда он играл возле дома. Ребенок умер на месте от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности.По словам женщины, накануне трагедии она принялась за стирку, в то время как ее сын отправился погулять. Спустя 15–20 минут к ней прибежала соседка, сообщившая о нападении собак на ребенка. "Я услышала и сразу побежала. И увидела", – рассказала женщина. По ее словам, она не знает, кого винить в трагедии. Мать ребенка добавила, что зимой часто замечала бродячих собак возле дома.

https://ria.ru/20210103/sobaka-1591857391.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия