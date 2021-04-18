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Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T01:29
2021-04-18T01:29
республика башкортостан
происшествия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося.Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района республики. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла, когда он играл возле дома. Ребенок умер на месте от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности.По словам женщины, накануне трагедии она принялась за стирку, в то время как ее сын отправился погулять. Спустя 15–20 минут к ней прибежала соседка, сообщившая о нападении собак на ребенка. "Я услышала и сразу побежала. И увидела", – рассказала женщина. По ее словам, она не знает, кого винить в трагедии. Мать ребенка добавила, что зимой часто замечала бродячих собак возле дома.
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республика башкортостан, происшествия

Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии

01:29 18.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося.
Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района республики. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла, когда он играл возле дома. Ребенок умер на месте от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности.
По словам женщины, накануне трагедии она принялась за стирку, в то время как ее сын отправился погулять. Спустя 15–20 минут к ней прибежала соседка, сообщившая о нападении собак на ребенка.
"Я услышала и сразу побежала. И увидела", – рассказала женщина.
По ее словам, она не знает, кого винить в трагедии. Мать ребенка добавила, что зимой часто замечала бродячих собак возле дома.
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Республика БашкортостанПроисшествия
 
 
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