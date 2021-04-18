https://ria.ru/20210418/tragediya-1728772072.html
Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T01:29
2021-04-18T01:29
2021-04-18T01:29
республика башкортостан
происшествия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося.Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района республики. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла, когда он играл возле дома. Ребенок умер на месте от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности.По словам женщины, накануне трагедии она принялась за стирку, в то время как ее сын отправился погулять. Спустя 15–20 минут к ней прибежала соседка, сообщившая о нападении собак на ребенка. "Я услышала и сразу побежала. И увидела", – рассказала женщина. По ее словам, она не знает, кого винить в трагедии. Мать ребенка добавила, что зимой часто замечала бродячих собак возле дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Мать четырехлетнего ребенка из Башкирии
, которого загрызли бродячие собаки, сообщила телеканалу РЕН ТВ
подробности случившегося.
Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района республики. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла, когда он играл возле дома. Ребенок умер на месте от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности.
По словам женщины, накануне трагедии она принялась за стирку, в то время как ее сын отправился погулять. Спустя 15–20 минут к ней прибежала соседка, сообщившая о нападении собак на ребенка.
"Я услышала и сразу побежала. И увидела", – рассказала женщина.
По ее словам, она не знает, кого винить в трагедии. Мать ребенка добавила, что зимой часто замечала бродячих собак возле дома.