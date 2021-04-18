https://ria.ru/20210418/testirovanie-1728859157.html

В Норвегии детей до 12 лет будут тестировать на коронавирус на границе

В Норвегии детей до 12 лет будут тестировать на коронавирус на границе

Власти Норвегии приняли решение проводить с понедельника тестирование на границе детей младше 12 лет, сообщила пресс-служба норвежского минздрава. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T23:34

2021-04-18T23:34

2021-04-18T23:57

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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение проводить с понедельника тестирование на границе детей младше 12 лет, сообщила пресс-служба норвежского минздрава."Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет, как и другие категории, должны проходить тестирование на границе. Эти изменения связаны с тем, что новые штаммы коронавируса являются более заразными, это также касается детей", - говорится в сообщении.Как отметил министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе, важно обратить внимание на то, что тестирование должно быть комфортно для ребенка, и пункты тестирования получат указания, как сделать так, чтобы минимизировать неприятные ощущения для детей во время забора анализа. При этом если ребенок совсем не готов к процедуре и категорически отказывается, анализ брать не нужно."Изменения вступают в силу с полночи 19 апреля", – добавили в министерстве. Ранее власти Норвегии ввели обязательное тестирование на коронавирус на границе для всех, кто въезжает в страну, за исключением детей.

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727945710.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, норвегия, в мире