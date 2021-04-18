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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/testirovanie-1728859157.html
В Норвегии детей до 12 лет будут тестировать на коронавирус на границе
В Норвегии детей до 12 лет будут тестировать на коронавирус на границе
Власти Норвегии приняли решение проводить с понедельника тестирование на границе детей младше 12 лет, сообщила пресс-служба норвежского минздрава. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T23:34
2021-04-18T23:57
распространение коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение проводить с понедельника тестирование на границе детей младше 12 лет, сообщила пресс-служба норвежского минздрава."Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет, как и другие категории, должны проходить тестирование на границе. Эти изменения связаны с тем, что новые штаммы коронавируса являются более заразными, это также касается детей", - говорится в сообщении.Как отметил министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе, важно обратить внимание на то, что тестирование должно быть комфортно для ребенка, и пункты тестирования получат указания, как сделать так, чтобы минимизировать неприятные ощущения для детей во время забора анализа. При этом если ребенок совсем не готов к процедуре и категорически отказывается, анализ брать не нужно."Изменения вступают в силу с полночи 19 апреля", – добавили в министерстве. Ранее власти Норвегии ввели обязательное тестирование на коронавирус на границе для всех, кто въезжает в страну, за исключением детей.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727945710.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, норвегия, в мире

В Норвегии детей до 12 лет будут тестировать на коронавирус на границе

23:34 18.04.2021 (обновлено: 23:57 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение проводить с понедельника тестирование на границе детей младше 12 лет, сообщила пресс-служба норвежского минздрава.
"Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет, как и другие категории, должны проходить тестирование на границе. Эти изменения связаны с тем, что новые штаммы коронавируса являются более заразными, это также касается детей", - говорится в сообщении.
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Как отметил министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе, важно обратить внимание на то, что тестирование должно быть комфортно для ребенка, и пункты тестирования получат указания, как сделать так, чтобы минимизировать неприятные ощущения для детей во время забора анализа. При этом если ребенок совсем не готов к процедуре и категорически отказывается, анализ брать не нужно.
"Изменения вступают в силу с полночи 19 апреля", – добавили в министерстве. Ранее власти Норвегии ввели обязательное тестирование на коронавирус на границе для всех, кто въезжает в страну, за исключением детей.
 
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