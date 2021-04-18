https://ria.ru/20210418/tesla-1728859308.html

В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека

В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека

Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-18T23:49

2021-04-18T23:49

2021-04-19T00:00

tesla motors

хьюстон

техас

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на власти.Согласно данным, инцидент произошел к северу от города Хьюстон. Отмечается, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево. Авария произошла примерно в 23.25 в субботу по местному времени (15.35 воскресенья мск)."По результатам предварительного расследования, которое еще не завершено, в момент аварии ни один из погибших не находился за рулем автомобиля... мы уверены в этом на 99,9%", - заявил сотрудник местной полиции Марк Херман.Он отметил, что аварийные службы потратили более четырех часов и более 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар, возникший в результате ДТП. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности.Издание сообщает, что представители компании Tesla пока не прокомментировали инцидент.Электромобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.

https://ria.ru/20200615/1572953536.html

хьюстон

техас

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tesla motors, хьюстон, техас, в мире