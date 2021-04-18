Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/tesla-1728859308.html
В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека
В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека
Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-18T23:49
2021-04-19T00:00
tesla motors
хьюстон
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152673/04/1526730481_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e3a692a07781277495afaf20b7d9502.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на власти.Согласно данным, инцидент произошел к северу от города Хьюстон. Отмечается, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево. Авария произошла примерно в 23.25 в субботу по местному времени (15.35 воскресенья мск)."По результатам предварительного расследования, которое еще не завершено, в момент аварии ни один из погибших не находился за рулем автомобиля... мы уверены в этом на 99,9%", - заявил сотрудник местной полиции Марк Херман.Он отметил, что аварийные службы потратили более четырех часов и более 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар, возникший в результате ДТП. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности.Издание сообщает, что представители компании Tesla пока не прокомментировали инцидент.Электромобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.
https://ria.ru/20200615/1572953536.html
хьюстон
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152673/04/1526730481_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_148d3993dfef903e75a8837e17d44068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tesla motors, хьюстон, техас, в мире

В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека

23:49 18.04.2021 (обновлено: 00:00 19.04.2021)
 
© AFP 2021 / Greg BakerАвтомобили Tesla на зарядной станции
Автомобили Tesla на зарядной станции - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AFP 2021 / Greg Baker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на власти.
Согласно данным, инцидент произошел к северу от города Хьюстон. Отмечается, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево. Авария произошла примерно в 23.25 в субботу по местному времени (15.35 воскресенья мск).
"По результатам предварительного расследования, которое еще не завершено, в момент аварии ни один из погибших не находился за рулем автомобиля... мы уверены в этом на 99,9%", - заявил сотрудник местной полиции Марк Херман.
Он отметил, что аварийные службы потратили более четырех часов и более 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар, возникший в результате ДТП. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности.
ДТП с участием беспилотного автомобиля Мостранспроекта в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня 2020, 15:42
В Москве произошла первая авария с беспилотным авто МосТрансПроекта
Издание сообщает, что представители компании Tesla пока не прокомментировали инцидент.
Электромобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.
 
Tesla motorsХьюстонТехасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния