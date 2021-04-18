Китай не исключил различных вариантов воссоединения с Тайванем
"Воссоединение Китая – неудержимый исторический процесс, никто, ни одна сила не могут остановить это. Мы никогда не позволим Тайваню получить независимость. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения, но вместе с тем, мы не обещаем, что отказываемся от других вариантов, ни один вариант не исключается", - заявил Лэ Юйчэн в интервью агентству Associated Press, полный текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая, и в этом вопросе у правительства нет пространства для обсуждений и уступок.
"Мы выступаем решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважном на низком или высоком уровне. США не нужно пытаться играть "тайваньской картой", это очень опасная карта. Принцип одного Китая – красная линия для Китая, мы никогда не позволим ее пересечь", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства Китая.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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