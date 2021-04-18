https://ria.ru/20210418/tayvan-1728779776.html

Китай не исключил различных вариантов воссоединения с Тайванем

Китай не исключил различных вариантов воссоединения с Тайванем

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T07:53

2021-04-18T07:53

2021-04-18T07:53

тайвань

китай

в мире

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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.Он подчеркнул, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая, и в этом вопросе у правительства нет пространства для обсуждений и уступок."Мы выступаем решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважном на низком или высоком уровне. США не нужно пытаться играть "тайваньской картой", это очень опасная карта. Принцип одного Китая – красная линия для Китая, мы никогда не позволим ее пересечь", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства Китая.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.

https://ria.ru/20210417/kitay-1728684674.html

https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, китай, в мире