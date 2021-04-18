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Китай не исключил различных вариантов воссоединения с Тайванем
Китай не исключил различных вариантов воссоединения с Тайванем
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T07:53
2021-04-18T07:53
тайвань
китай
в мире
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.Он подчеркнул, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая, и в этом вопросе у правительства нет пространства для обсуждений и уступок."Мы выступаем решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважном на низком или высоком уровне. США не нужно пытаться играть "тайваньской картой", это очень опасная карта. Принцип одного Китая – красная линия для Китая, мы никогда не позволим ее пересечь", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства Китая.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
https://ria.ru/20210417/kitay-1728684674.html
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тайвань, китай, в мире

Китай не исключил различных вариантов воссоединения с Тайванем

07:53 18.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Воссоединение Китая – неудержимый исторический процесс, никто, ни одна сила не могут остановить это. Мы никогда не позволим Тайваню получить независимость. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения, но вместе с тем, мы не обещаем, что отказываемся от других вариантов, ни один вариант не исключается", - заявил Лэ Юйчэн в интервью агентству Associated Press, полный текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая, и в этом вопросе у правительства нет пространства для обсуждений и уступок.
"Мы выступаем решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважном на низком или высоком уровне. США не нужно пытаться играть "тайваньской картой", это очень опасная карта. Принцип одного Китая – красная линия для Китая, мы никогда не позволим ее пересечь", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства Китая.
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МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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