https://ria.ru/20210418/sud-1728576155.html

Международный Суд ООН

Международный Суд ООН

Международный Суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Он разрешает на основании международного права юридические споры между... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:42

2021-04-18T00:42

2021-04-18T00:42

международный уголовный суд

оон

справки

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Международный Суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Он разрешает на основании международного права юридические споры между государствами и дает консультативные заключения по юридическим вопросам, которые могут быть перед ним поставлены органами или специализированными учреждениями ООН.Учрежден Уставом ООН, подписанным 26 июня 1945 года в Сан-Франциско (США), вместо существовавшей с 1920 года при Лиге наций Постоянной палаты международного правосудия.Суд формируется и действует в соответствии со своим Статутом, который является неотъемлемой частью Устава ООН, и своим Регламентом.Свое первое открытое заседание Международный Суд ООН провел 18 апреля 1946 года в Гааге (Нидерланды). Первое дело было представлено на его рассмотрение в мае 1947 года.Сторонами в рассматриваемых Международным Судом ООН делах могут быть только государства. Суд не обладает уголовной юрисдикцией и не может судить физических лиц (например, военных преступников). Эта задача входит в компетенцию национальных судебных органов, специальных уголовных трибуналов, учрежденных ООН, а также Международного уголовного суда (МУС).Международный суд не может рассматривать споры между государством и международной организацией или между двумя международными организациями, а также не может рассматривать многочисленные письменные и устные заявления частных субъектов (например, корпораций или неправительственных организаций) или физических лиц.На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным образом на то уполномоченными органами и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций. В Суд могут обращаться участники его Статута, в число которых автоматически входят все члены ООН. Государство, не являющееся членом ООН, может стать участником Статута на условиях, определяемых в каждом отдельном случае Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-xiv/index.htmlМеждународный суд может рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующие государства определенным образом дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде (принцип согласия сторон).Разбирательство возбуждается одним из двух следующих способов:Заявление должно быть более подробным, чем специальное соглашение: государство-заявитель должно указать основания наличия, по его мнению, у Суда юрисдикции, точный характер претензии и представить краткое изложение фактов и оснований, лежащих в основе этой претензии. Секретарь препровождает специальное соглашение или заявление другой стороне и судьям, а также Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и всем государствам-членам, имеющим право обращаться в Суд. Он включает дело в общий список Суда и информирует прессу.Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного судопроизводства.Письменное производство состоит из представления Суду состязательных бумаг, содержащих подробное изложение спорных вопросов. Как правило, состязательные бумаги не предаются гласности до открытия устных слушаний. Это происходит по прошествии нескольких месяцев после представления последней состязательной бумаги и означает начало устного судопроизводства. Слушания, как правило, длятся от двух до шести недель.По завершении слушаний Суд приступает к рассмотрению своего решения. Такое рассмотрение проходит на закрытых заседаниях. Как правило, окончательное решение выносится по прошествии трех-шести месяцев после окончания слушаний, в зависимости от сложности дела или наличия более срочной работы.От сторон в деле, рассматриваемом Судом, не требуется платить гонорары или покрывать расходы на административное или переводческое обслуживание, поскольку их несет Организация Объединенных Наций. Единственные расходы, которые несут государства-участники разбирательств в МС, – это гонорары их поверенным и адвокатам.Решение Суда является обязательным для соответствующих сторон. Любое государство, независимо от того, является ли оно членом ООН или нет, которое считает, что другая сторона не выполнила решение Суда, может довести этот вопрос до сведения Совета Безопасности. Последний, если признает это необходимым, может сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение.В составе Суда 15 судей. Они избираются ГА ООН и СБ ООН, голосующими независимо друг от друга. Судьи избираются на девятилетний срок, причем треть состава суда переизбирается каждые три года. При назначении обращается внимание на то, чтобы в Суде были представлены основные правовые системы мира. В состав Суда не может входить более одного гражданина одного и того же государства. Члены Суда не могут исполнять никаких политических или административных обязанностей и выступают в личном качестве, а не как представители государств, гражданами которых они являются. К работе суда привлекаются также временные судьи. Члены Суда при исполнении ими судебных обязанностей пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.Суд избирает сроком на три года председателя и вице-председателя Суда, которые могут быть переизбраны. Суд назначает своего секретаря.В настоящее время председателем Международного суда является Джоан Донохью (США). Российский судья Кирилл Геворгян занимает должность вице-председателя Международного суда ООН. Официальные языки Суда – французский и английский.Местопребыванием Суда является Дворец Наций в Гааге (Нидерланды). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный уголовный суд, оон, справки