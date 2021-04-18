https://ria.ru/20210418/ssha-1728827650.html

Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко

Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко

США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-18T16:51

2021-04-18T16:51

2021-04-19T01:06

белоруссия

александр лукашенко

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента."Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", — сказал собеседник агентства.В субботу белорусский президент заявил о задержании группы людей, якобы готовивших покушение на него и его детей. Также сообщалось, что они планировали совершить военный переворот 9 мая в Минске.Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.Позже журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы, с которыми предполагаемые участники заговора встречались в ресторане в центре Москвы. Люди на видео утверждали, что готовят госпереворот с целью убийства Лукашенко. Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.

https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html

https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, александр лукашенко, сша, в мире