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Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко
Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко
США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-18T16:51
2021-04-19T01:06
белоруссия
александр лукашенко
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента."Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", — сказал собеседник агентства.В субботу белорусский президент заявил о задержании группы людей, якобы готовивших покушение на него и его детей. Также сообщалось, что они планировали совершить военный переворот 9 мая в Минске.Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.Позже журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы, с которыми предполагаемые участники заговора встречались в ресторане в центре Москвы. Люди на видео утверждали, что готовят госпереворот с целью убийства Лукашенко. Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.
https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html
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белоруссия, александр лукашенко, сша, в мире

Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко

16:51 18.04.2021 (обновлено: 01:06 19.04.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.
"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", — сказал собеседник агентства.
В субботу белорусский президент заявил о задержании группы людей, якобы готовивших покушение на него и его детей. Также сообщалось, что они планировали совершить военный переворот 9 мая в Минске.
Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:31
ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко
Позже журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы, с которыми предполагаемые участники заговора встречались в ресторане в центре Москвы. Люди на видео утверждали, что готовят госпереворот с целью убийства Лукашенко.

Операция "Тишина"

Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".
По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.
В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.
С августа в республике продолжаются акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 16:52
Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет
 
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