https://ria.ru/20210418/ssha-1728827650.html
Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко
Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко
США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-18T16:51
2021-04-18T16:51
2021-04-19T01:06
белоруссия
александр лукашенко
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента."Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", — сказал собеседник агентства.В субботу белорусский президент заявил о задержании группы людей, якобы готовивших покушение на него и его детей. Также сообщалось, что они планировали совершить военный переворот 9 мая в Минске.Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.Позже журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы, с которыми предполагаемые участники заговора встречались в ресторане в центре Москвы. Люди на видео утверждали, что готовят госпереворот с целью убийства Лукашенко. Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.
https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США
отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко
, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.
"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", — сказал собеседник агентства.
В субботу белорусский президент заявил о задержании группы людей, якобы готовивших покушение на него и его детей. Также сообщалось, что они планировали совершить военный переворот 9 мая в Минске
.
Впоследствии Центр общественных связей ФСБ
дал подробности: в Москве
задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США
и Белоруссии
юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.
Позже журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы, с которыми предполагаемые участники заговора встречались в ресторане в центре Москвы. Люди на видео утверждали, что готовят госпереворот с целью убийства Лукашенко.
Операция "Тишина"
Как заявил глава КГБ Белоруссии
Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".
По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.
В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.
С августа в республике продолжаются акции протеста.