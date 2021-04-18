https://ria.ru/20210418/sport-1728781644.html

Россияне рассказали, почему откладывают занятия спортом

Россияне рассказали, почему откладывают занятия спортом

Нехватка времени и денег, лень, неудобное расположение спорт-клуба, отсутствие компании и плохое здоровье являются самыми распространёнными причинами отказа... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:31

2021-04-18T08:31

2021-04-18T08:31

россия

спорт

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Нехватка времени и денег, лень, неудобное расположение спорт-клуба, отсутствие компании и плохое здоровье являются самыми распространёнными причинами отказа россиян от фитнеса, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества (НФС), имеющегося у РИА Новости."Из семи ключевых причин, по которым россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом, самая распространенная — отсутствие свободного времени (33,3%), вторая — удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17%), третья – такая субъективная причина, как лень (13,2%)", - отмечается в исследовании.Исследование проводилось методом рандомной выборки респондентов различных возрастных групп и территории проживания, в нем приняли участие 1100 россиян.По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, четвертым препятствием к занятиям физкультурой и спортом респонденты назвали состояние здоровья, пятая причина – отсутствие компании для совместных занятий спортом или физкультурой. Замыкают список: финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в России."Не хватает свободного времени респондентам старше 35 лет из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет. Результаты наших исследований говорят о том, что для систематических занятий физической культурой и спортом сегодня необходимо увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах России, так как существует неудовлетворенность достаточным количеством спортивных сооружений и площадок", - добавила Силина.Как ранее показали исследования НФС, россияне понимают важность занятий физкультурой и спортом, при этом откладывают занятия "на потом": только 31,5% респондентов занимаются регулярно физкультурой и спортом.Национальное фитнес-сообщество (НФС) - официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.

https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html

https://ria.ru/20210418/kofe-1728274756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спорт, общество