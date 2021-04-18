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Пушков дал совет Госдепу США
Пушков дал совет Госдепу США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции России. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T00:42
2021-04-18T00:42
2021-04-18T00:42
россия
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
алексей пушков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции России.Ранее в Вашингтоне выразили сожаление из-за решения Москвы и заявил о праве ответа на них. Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, российские контрсанкции "ведут к эскалации"."Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать", - написал Пушков в своем Twitter.По его словам, представителям внешнеполитического ведомства США следует почитать заявление президента Джо Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации. "А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс", - заключил сенатор.Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.В пятницу МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции. Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций. Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию. Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728662848.html
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россия, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, алексей пушков, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал заявления Госдепартамента США
о праве ответа на контрсанкции России
.
Ранее в Вашингтоне выразили сожаление из-за решения Москвы и заявил о праве ответа на них. Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, российские контрсанкции "ведут к эскалации".
"Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать", - написал Пушков в своем Twitter
.
По его словам, представителям внешнеполитического ведомства США следует почитать заявление президента Джо Байдена
о стремлении Вашингтона к деэскалации.
"А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс", - заключил сенатор.
Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.
В пятницу МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции. Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций. Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию. Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.