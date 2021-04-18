https://ria.ru/20210418/sovet-1728770822.html

Пушков дал совет Госдепу США

Пушков дал совет Госдепу США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции России. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:42

2021-04-18T00:42

2021-04-18T00:42

россия

санкции в отношении россии

государственный департамент сша

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции России.Ранее в Вашингтоне выразили сожаление из-за решения Москвы и заявил о праве ответа на них. Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, российские контрсанкции "ведут к эскалации"."Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать", - написал Пушков в своем Twitter.По его словам, представителям внешнеполитического ведомства США следует почитать заявление президента Джо Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации. "А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс", - заключил сенатор.Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.В пятницу МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции. Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций. Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию. Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728662848.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, алексей пушков, джо байден, сша, в мире