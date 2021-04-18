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Подравшиеся в казанском цирке слоны переехали в парк "Тайган" в Крыму
Подравшиеся в казанском цирке слоны переехали в парк "Тайган" в Крыму
Две слонихи, которые ранее подрались на цирковом представлении в Казани, доставлены в Крым в зоопарк "Тайган" для постоянного пребывания, сообщил директор... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:40
2021-04-18T16:48
сафари-парк "тайган"
олег зубков
республика крым
казань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Две слонихи, которые ранее подрались на цирковом представлении в Казани, доставлены в Крым в зоопарк "Тайган" для постоянного пребывания, сообщил директор зоопарка Олег Зубков."После долгого путешествия слоны прибыли в Крым", - сказал Зубков в своем Youtube-канале.На одном из видео дрессировщик слонов Сергей Гулевич и Зубков в сопровождении ветеринарной службы осматривают специально построенный слоновник и начинают выгрузку двух слонов из автомобилей. В воскресенье директор парка сам покормил слоних, для этого было приготовлено несколько ведер морковки.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина, в Крым приехали две слонихи, которые были переданы на полуостров по линии Росгорцирка. В зоопарк слоних отдали после инцидента в казанском цирке, когда они подрались между собой. Это первые слоны, которые будут постоянно жить в зоопарке Крыма, до этого слоны приезжали в регион только на цирковые представления, отметила она.Обоим слонихам около 50 лет, на сцене они выступали 40 лет. По словам Алексагиной, сейчас слонихи проходят карантин и эмоционально привыкают к новому месту жительства. Директор зоопарка Олег Зубков вместе с дрессировщиками уже заходил в вольеры к животным. Для слоних приготовлена большая территория с водоемом, чтобы они смогли привыкнуть и не нервничать, сказала она. После карантинных мероприятий и определенного времени слонихи будут выходить на природу, чтобы показаться посетителям парка. Алексагина отметила, что принудительно слоних никто выводить из вольеров не будет.Во время представления "Шоу слонов и магия цирка" 22 марта в Казанском цирке индийские слонихи Дженни и Магда начали вести себя агрессивно: одна повалила другую и пыталась вытолкнуть за бортик манежа. Дрессировщикам удалось успокоить животных и увести их с арены. Зрители спешно покинули места, никто не пострадал. В цирке отметили, что публике опасность не грозила.
https://ria.ru/20200612/1572852017.html
республика крым
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Драка слонов в Казанском цирке
Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу.
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сафари-парк "тайган", олег зубков, республика крым, казань, общество

Подравшиеся в казанском цирке слоны переехали в парк "Тайган" в Крыму

16:40 18.04.2021 (обновлено: 16:48 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Две слонихи, которые ранее подрались на цирковом представлении в Казани, доставлены в Крым в зоопарк "Тайган" для постоянного пребывания, сообщил директор зоопарка Олег Зубков.
"После долгого путешествия слоны прибыли в Крым", - сказал Зубков в своем Youtube-канале.
На одном из видео дрессировщик слонов Сергей Гулевич и Зубков в сопровождении ветеринарной службы осматривают специально построенный слоновник и начинают выгрузку двух слонов из автомобилей. В воскресенье директор парка сам покормил слоних, для этого было приготовлено несколько ведер морковки.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина, в Крым приехали две слонихи, которые были переданы на полуостров по линии Росгорцирка. В зоопарк слоних отдали после инцидента в казанском цирке, когда они подрались между собой. Это первые слоны, которые будут постоянно жить в зоопарке Крыма, до этого слоны приезжали в регион только на цирковые представления, отметила она.
Обоим слонихам около 50 лет, на сцене они выступали 40 лет. По словам Алексагиной, сейчас слонихи проходят карантин и эмоционально привыкают к новому месту жительства. Директор зоопарка Олег Зубков вместе с дрессировщиками уже заходил в вольеры к животным. Для слоних приготовлена большая территория с водоемом, чтобы они смогли привыкнуть и не нервничать, сказала она. После карантинных мероприятий и определенного времени слонихи будут выходить на природу, чтобы показаться посетителям парка. Алексагина отметила, что принудительно слоних никто выводить из вольеров не будет.
Во время представления "Шоу слонов и магия цирка" 22 марта в Казанском цирке индийские слонихи Дженни и Магда начали вести себя агрессивно: одна повалила другую и пыталась вытолкнуть за бортик манежа. Дрессировщикам удалось успокоить животных и увести их с арены. Зрители спешно покинули места, никто не пострадал. В цирке отметили, что публике опасность не грозила.
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковРеспублика КрымКазаньОбщество
 
 
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