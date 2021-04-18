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Китай сравнил США с "притворяющимся спящим" в вопросе Синьцзяна
Китай сравнил США с "притворяющимся спящим" в вопросе Синьцзяна
Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сравнил США, которые не верят заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T07:04
2021-04-18T07:04
2021-04-18T07:25
синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сравнил США, которые не верят заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, с "притворяющимся спящим", которого невозможно разбудить.В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.По словам китайского дипломата, США не верят заявлениям правительства Китая, потому что "у них совесть нечиста", и они действуют по принципу презумпции вины (человек виновен пока не доказано обратное).Лэ Юйчэн рассказал, что МИД Китая пригласил в Синьцзян представителей посольств некоторых западных стран, но они до сих пор не приняли решения о поездке.По словам замглавы внешнеполитического ведомства Китая, все "иностранные друзья", которые ездили в Синьцзян, дали очень высокую оценку тому, как управляется Синьцзян."Это источник нашей уверенности, мы не боимся, чтобы люди ездили в Синьцзян", - подчеркнул китайский дипломат.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
https://ria.ru/20210409/sintszyan-1727570137.html
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синьцзян-уйгурский автономный район, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости.
Заместитель министра иностранных дел Китая
Лэ Юйчэн сравнил США
, которые не верят заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
, с "притворяющимся спящим", которого невозможно разбудить.
В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.
"МИД КНР, правительство Синьцзяна провели целую серию пресс-конференций, рассказали о ситуации в регионе, но США по-прежнему не верят. А во что они верят? Они верят недостоверным докладам отдельных антикитайских элементов, они верят историям, сочиненным элементами движения "Восточный Туркестан", верят фейкам западных СМИ. Было время, когда США на основе бутылочки со стиральным порошком вторглись в Ирак, на основе постановочных видео вторглись в Сирию, что привело к катастрофе в регионе. Они не верят, не слышат и не сообщают об истинном положении дел. Как говорят, "невозможно разбудить человека, который притворяется спящим", - заявил Лэ Юйчэн в интервью агентству Associated Press, полный текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
По словам китайского дипломата, США не верят заявлениям правительства Китая, потому что "у них совесть нечиста", и они действуют по принципу презумпции вины (человек виновен пока не доказано обратное).
Лэ Юйчэн рассказал, что МИД Китая
пригласил в Синьцзян представителей посольств некоторых западных стран, но они до сих пор не приняли решения о поездке.
"Чего они боятся? Мы приглашаем их в Синьцзян, чтобы они посмотрели, что там происходит, понаблюдали, но они не могут туда поехать для так называемого "расследования". Мы рады, когда друзья приходят к нам в гости. А если они приходят к вам домой, опрокидывают сундуки и переворачивают шкафы, роют землю в поисках так называемых доказательств преступления, конечно, мы такое не приветствуем. У вас нет такого права проводить расследование, кто дал вам такое право?", - сказал Лэ Юйчэн.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства Китая, все "иностранные друзья", которые ездили в Синьцзян, дали очень высокую оценку тому, как управляется Синьцзян.
"Это источник нашей уверенности, мы не боимся, чтобы люди ездили в Синьцзян", - подчеркнул китайский дипломат.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН
по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.