https://ria.ru/20210418/sintszyan-1728777721.html

Китай сравнил США с "притворяющимся спящим" в вопросе Синьцзяна

Китай сравнил США с "притворяющимся спящим" в вопросе Синьцзяна

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сравнил США, которые не верят заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T07:04

2021-04-18T07:04

2021-04-18T07:25

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сравнил США, которые не верят заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, с "притворяющимся спящим", которого невозможно разбудить.В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.По словам китайского дипломата, США не верят заявлениям правительства Китая, потому что "у них совесть нечиста", и они действуют по принципу презумпции вины (человек виновен пока не доказано обратное).Лэ Юйчэн рассказал, что МИД Китая пригласил в Синьцзян представителей посольств некоторых западных стран, но они до сих пор не приняли решения о поездке.По словам замглавы внешнеполитического ведомства Китая, все "иностранные друзья", которые ездили в Синьцзян, дали очень высокую оценку тому, как управляется Синьцзян."Это источник нашей уверенности, мы не боимся, чтобы люди ездили в Синьцзян", - подчеркнул китайский дипломат.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20210409/sintszyan-1727570137.html

https://ria.ru/20210405/sintszyan-1604252475.html

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синьцзян-уйгурский автономный район, китай, сша, в мире