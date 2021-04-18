https://ria.ru/20210418/sandu-1728808936.html

Партия социалистов Молдавии потребовала отставки президента

Партия социалистов Молдавии потребовала отставки президента

Партия социалистов Молдавии требует отставки президента Молдавии Майи Санду, обвиняя ее в заговоре против народа и государства, заявил глава Соцпартии Игорь... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:56

2021-04-18T13:56

2021-04-18T14:16

игорь додон

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии требует отставки президента Молдавии Майи Санду, обвиняя ее в заговоре против народа и государства, заявил глава Соцпартии Игорь Додон.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов. Решение было принято тремя судьями из пяти. Додон заявил, что социалисты потребуют отставки судей Конституционного суда, которые одобрили роспуск парламента.Он добавил, что партия "квалифицирует решение Конституционного суда, принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду".Додон отметил, что социалисты также выражают недоверие нынешнему составу Конституционного суда Молдавии, члены которого "стали соучастниками узурпации власти в стране". Соцпартия требует отставки судей, разрешивших роспуск парламента.Политик подчеркнул, что социалисты продолжают настаивать на выдвижении кандидатом в премьеры нынешнего посла республики в РФ Владимира Головатюка, несмотря на то, что КС признал неспособность парламента сформировать кабмин.Ранее Додин неоднократно подчеркивал, что Соцпартия не будет инициировать импичмент президенту, но поддержит эту идею, если ее выдвинет другая партия. Согласно местному законодательству, предложение об отставке президента должны выдвинуть минимум 34 депутата.Президент может дать парламенту объяснения по выдвинутым против него обвинениям. Если предложение об отстранении от должности утверждается, не позднее чем в 30-дневный срок проводится референдум по вопросу об отставке президента.

https://ria.ru/20210405/sandu-1604314113.html

https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html

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игорь додон, майя санду, молдавия, в мире