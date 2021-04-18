https://ria.ru/20210418/samolet-1728781166.html

Летевший во Владивосток самолет внепланово приземлился в Красноярске

Летевший во Владивосток самолет внепланово приземлился в Красноярске

Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:25

2021-04-18T08:25

2021-04-18T08:27

москва

владивосток

красноярск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.Рейс SU-1702 из Москвы должен был прибыть во Владивосток в 13.00 (06.00 мск), но в назначенное время не приземлился."Была посадка в Красноярске по медицинским показаниям пассажира, самолет уже в пути, прибудет (во Владивосток) в 15.00 (08.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.Самолет рейса SU-1702 благополучно приземлился во Владивостоке. "Самолет из Москвы приземлился в 15.01 (08.01 мск)", - сообщил представитель аэропорта.

https://ria.ru/20210417/vertolet-1728722733.html

москва

владивосток

красноярск

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москва, владивосток, красноярск, происшествия