Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/samolet-1728781166.html
Летевший во Владивосток самолет внепланово приземлился в Красноярске
Летевший во Владивосток самолет внепланово приземлился в Красноярске
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:25
2021-04-18T08:27
москва
владивосток
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.Рейс SU-1702 из Москвы должен был прибыть во Владивосток в 13.00 (06.00 мск), но в назначенное время не приземлился."Была посадка в Красноярске по медицинским показаниям пассажира, самолет уже в пути, прибудет (во Владивосток) в 15.00 (08.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.Самолет рейса SU-1702 благополучно приземлился во Владивостоке. "Самолет из Москвы приземлился в 15.01 (08.01 мск)", - сообщил представитель аэропорта.
https://ria.ru/20210417/vertolet-1728722733.html
москва
владивосток
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, владивосток, красноярск, происшествия

Летевший во Владивосток самолет внепланово приземлился в Красноярске

08:25 18.04.2021 (обновлено: 08:27 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.
Рейс SU-1702 из Москвы должен был прибыть во Владивосток в 13.00 (06.00 мск), но в назначенное время не приземлился.
"Была посадка в Красноярске по медицинским показаниям пассажира, самолет уже в пути, прибудет (во Владивосток) в 15.00 (08.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.
Самолет рейса SU-1702 благополучно приземлился во Владивостоке. "Самолет из Москвы приземлился в 15.01 (08.01 мск)", - сообщил представитель аэропорта.
На месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 16:01
Появилось видео с места крушения вертолета на Кубани
 
МоскваВладивостокКрасноярскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния