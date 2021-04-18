https://ria.ru/20210418/rubl-1728850231.html

Экономист раскрыл планы США по подрыву рубля

Экономист раскрыл планы США по подрыву рубля

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о плане США подорвать курс рубля. Его цитирует "Вечерняя Москва". РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T21:25

2021-04-18T21:25

2021-04-18T21:25

россия

сша

экономика

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о плане США подорвать курс рубля. Его цитирует "Вечерняя Москва".По его словам, действия американских властей подтверждают давно намеченные Вашингтоном задачи.Демура не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план. При этом специалист Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев усомнился в том, что американские санкции возымеют какой-либо значительный эффект. По его мнению, колебания курса рубля обусловлены не только внешними причинами, но и тем, что в России "немного разыгралась инфляция".Беляев уточнил, что у такого отклонения есть свои пределы. Это означает, что никакой тенденции к "стремительному обрушению" российской валюты нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/rubl-1728799751.html

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россия, сша, экономика