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Экономист раскрыл планы США по подрыву рубля
Экономист раскрыл планы США по подрыву рубля
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о плане США подорвать курс рубля. Его цитирует "Вечерняя Москва". РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:25
2021-04-18T21:25
россия
сша
экономика
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о плане США подорвать курс рубля. Его цитирует "Вечерняя Москва".По его словам, действия американских властей подтверждают давно намеченные Вашингтоном задачи.Демура не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план. При этом специалист Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев усомнился в том, что американские санкции возымеют какой-либо значительный эффект. По его мнению, колебания курса рубля обусловлены не только внешними причинами, но и тем, что в России "немного разыгралась инфляция".Беляев уточнил, что у такого отклонения есть свои пределы. Это означает, что никакой тенденции к "стремительному обрушению" российской валюты нет.
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россия, сша, экономика

Экономист раскрыл планы США по подрыву рубля

21:25 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о плане США подорвать курс рубля. Его цитирует "Вечерняя Москва".
По его словам, действия американских властей подтверждают давно намеченные Вашингтоном задачи.
"Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше", — считает эксперт.
Демура не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план.
При этом специалист Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев усомнился в том, что американские санкции возымеют какой-либо значительный эффект. По его мнению, колебания курса рубля обусловлены не только внешними причинами, но и тем, что в России "немного разыгралась инфляция".
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
11:49
Экономист предположил, когда у рубля откроется "второе дыхание"
Беляев уточнил, что у такого отклонения есть свои пределы. Это означает, что никакой тенденции к "стремительному обрушению" российской валюты нет.
 
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