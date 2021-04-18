https://ria.ru/20210418/rostov-1728841224.html

Соседи рассказали о погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону подростках

Соседи рассказали о погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону подростках

Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске, рассказали об их семьях и дали характеристику устроившему аварию подростку. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T19:37

2021-04-18T19:37

2021-04-18T22:36

дтп под ростовом-на-дону

ростовская область

новочеркасск

общество

происшествия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске, рассказали об их семьях и дали характеристику устроившему аварию подростку. Как рассказал один из собеседников "Пятого канала" Николай Давыдов, родители подростка, который был за рулем, "многое ему позволяли". По его словам, семья жила в новом доме. Погибших девочек он охарактеризовал как "хороших". С ним согласилась другая соседка — Вера Савина. Она сообщила, что у одной из девочек было два младших брата, которых та постоянно водила в детсад. Другая девочка занималась спортом. Давыдов добавил, что неподалеку от нее живут бабушка с дедушкой. "Они их всегда подкармливали, продукты носили, с детьми маленькими гуляли", — рассказал мужчина. Трагедия произошла сегодня около 4:30 в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль Hyundai, в котором находились шестеро подростков, врезался в дерево. Пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, компания отмечала день рождения одного из школьников. Отмечается, что подростку, который был за рулем, исполнилось 14 лет.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html

https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html

ростовская область

новочеркасск

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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, общество, происшествия