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Соседи рассказали о погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону подростках
Соседи рассказали о погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону подростках
Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске, рассказали об их семьях и дали характеристику устроившему аварию подростку. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T19:37
2021-04-18T22:36
дтп под ростовом-на-дону
ростовская область
новочеркасск
общество
происшествия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске, рассказали об их семьях и дали характеристику устроившему аварию подростку. Как рассказал один из собеседников "Пятого канала" Николай Давыдов, родители подростка, который был за рулем, "многое ему позволяли". По его словам, семья жила в новом доме. Погибших девочек он охарактеризовал как "хороших". С ним согласилась другая соседка — Вера Савина. Она сообщила, что у одной из девочек было два младших брата, которых та постоянно водила в детсад. Другая девочка занималась спортом. Давыдов добавил, что неподалеку от нее живут бабушка с дедушкой. "Они их всегда подкармливали, продукты носили, с детьми маленькими гуляли", — рассказал мужчина. Трагедия произошла сегодня около 4:30 в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль Hyundai, в котором находились шестеро подростков, врезался в дерево. Пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, компания отмечала день рождения одного из школьников. Отмечается, что подростку, который был за рулем, исполнилось 14 лет.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html
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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, общество, происшествия

Соседи рассказали о погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону подростках

19:37 18.04.2021 (обновлено: 22:36 18.04.2021)
 
© Фото : Город на ТузловеНа месте ДТП в Новочеркасске, Ростовская область
На месте ДТП в Новочеркасске, Ростовская область - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : Город на Тузлове
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске, рассказали об их семьях и дали характеристику устроившему аварию подростку.
Как рассказал один из собеседников "Пятого канала" Николай Давыдов, родители подростка, который был за рулем, "многое ему позволяли". По его словам, семья жила в новом доме. Погибших девочек он охарактеризовал как "хороших".
С ним согласилась другая соседка — Вера Савина. Она сообщила, что у одной из девочек было два младших брата, которых та постоянно водила в детсад. Другая девочка занималась спортом. Давыдов добавил, что неподалеку от нее живут бабушка с дедушкой.
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"Они их всегда подкармливали, продукты носили, с детьми маленькими гуляли", — рассказал мужчина.
Трагедия произошла сегодня около 4:30 в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль Hyundai, в котором находились шестеро подростков, врезался в дерево. Пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, компания отмечала день рождения одного из школьников. Отмечается, что подростку, который был за рулем, исполнилось 14 лет.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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ДТП под Ростовом-на-ДонуРостовская областьНовочеркасскОбществоПроисшествия
 
 
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