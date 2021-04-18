https://ria.ru/20210418/putin-1728812156.html

Норвежский журналист рассказал о "сицилианской защите" Путина

Норвежский журналист рассказал о "сицилианской защите" Путина

Норвежский публицист Пол Стейган прокомментировал решение Украины не использовать силовой метод урегулирования в Донбассе, отметив, что такой сигнал Киеву,... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:21

2021-04-18T14:21

2021-04-18T17:36

россия

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

москва

норвегия

сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Норвежский публицист Пол Стейган прокомментировал решение Украины не использовать силовой метод урегулирования в Донбассе, отметив, что такой сигнал Киеву, скорее всего, пришел из Вашингтона.Ситуация на востоке Украины обострилась в последние недели. Обстрелы в Донбассе происходят регулярно, однако 9 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о неприемлемости силового решения конфликта. Владимир Зеленский в тот же день выступил за перемирие. По мнению автора статьи, Киев получил от Вашингтона приказ смягчить военную риторику. В свою очередь, США, планировавшие отправить в Черное море новые корабли, спустя два дня отказались от своих намерений.Как отмечает Стейган, Россия между тем предупредила Украину о последствиях нападения на Донбасс, а также лишила ее военного доступа к Азовскому морю, закрыв Керченский пролив. Москва предостерегла Вашингтон от попыток приблизиться к российским водам, назвав действия США провокацией: тем самым, подчеркнул публицист, Россия явно показала, что не шутит. Байден же повел себя нелогично, сперва назвав Путина убийцей, а затем позвонив ему, считает Стейган.Как отмечала газета "Коммерсант", "своим звонком Владимиру Путину Джо Байден сыграл в традиционные для предыдущих американских администраций XXI века политические шахматы, сделав ход Е2—Е4". Российский лидер, продолжил Стейган, не дал своему американскому коллеге "прощупать почву" и доказал, что Москва готова к уловкам со стороны Вашингтона и НАТО. Таким образом, Путин верно разыграл часто применяемую при ходе Е2—Е4 так называемую сицилианскую защиту.Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210418/bayden-1728799572.html

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россия

москва

норвегия

сша

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россия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, москва, норвегия, сша