Норвежский журналист рассказал о "сицилианской защите" Путина
14:21 18.04.2021 (обновлено: 17:36 18.04.2021)
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Норвежский публицист Пол Стейган прокомментировал решение Украины не использовать силовой метод урегулирования в Донбассе, отметив, что такой сигнал Киеву, скорее всего, пришел из Вашингтона.
Ситуация на востоке Украины обострилась в последние недели. Обстрелы в Донбассе происходят регулярно, однако 9 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о неприемлемости силового решения конфликта. Владимир Зеленский в тот же день выступил за перемирие. По мнению автора статьи, Киев получил от Вашингтона приказ смягчить военную риторику. В свою очередь, США, планировавшие отправить в Черное море новые корабли, спустя два дня отказались от своих намерений.
Как отмечает Стейган, Россия между тем предупредила Украину о последствиях нападения на Донбасс, а также лишила ее военного доступа к Азовскому морю, закрыв Керченский пролив. Москва предостерегла Вашингтон от попыток приблизиться к российским водам, назвав действия США провокацией: тем самым, подчеркнул публицист, Россия явно показала, что не шутит. Байден же повел себя нелогично, сперва назвав Путина убийцей, а затем позвонив ему, считает Стейган.
Как отмечала газета "Коммерсант", "своим звонком Владимиру Путину Джо Байден сыграл в традиционные для предыдущих американских администраций XXI века политические шахматы, сделав ход Е2—Е4". Российский лидер, продолжил Стейган, не дал своему американскому коллеге "прощупать почву" и доказал, что Москва готова к уловкам со стороны Вашингтона и НАТО. Таким образом, Путин верно разыграл часто применяемую при ходе Е2—Е4 так называемую сицилианскую защиту.
Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.
Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
17 апреля, 18:48Zeit: Байден выбрал "третий путь" в отношениях с Россией