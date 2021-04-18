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Песков рассказал о любви Путина к отдыху в Сибири
Песков рассказал о любви Путина к отдыху в Сибири
Владимир Путин "прикипел душой к Сибири" и действительно любит этот регион, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:17
2021-04-18T15:15
россия
дальний восток
дмитрий песков
владимир путин
сочи
общество
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Владимир Путин "прикипел душой к Сибири" и действительно любит этот регион, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" ."С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири", — отметил представитель Кремля.Песков добавил, что иногда Путина пытаются отговорить от опасных путешествий, таких как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами."Но он последователен вот в этих хобби", — подчеркнул пресс-секретарь.В конце марта президент провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу — по словам Пескова, в тувинской тайге, где они управляли вездеходом и гуляли. Шойгу показал Путину свою мастерскую, где в качестве хобби он занимается обработкой сухих деревьев, создавая из них поделки.Одним из самых ярких путешествий главы государства можно назвать двухдневную поездку в Сибирь в августе 2017 года. Тогда российский лидер побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на каскаде горных озер, купался, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам пешком и на квадроцикле, загорал и купался.В 2014 году в день рождения Путин впервые взял выходной и улетел в сибирскую тайгу. В тот день он прошел по горам почти девять километров.В 2019-м, за несколько дней до своего 67-летия, президент также был в тайге. Как рассказал Песков, там глава государства "наслаждался осенней природой". На распространенных кадрах было видно, как Путин и Шойгу пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
https://ria.ru/20210323/putin-1602412942.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/otdykh-1602199058.html
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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
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россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин, сочи, общество

Песков рассказал о любви Путина к отдыху в Сибири

14:17 18.04.2021 (обновлено: 15:15 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Владимир Путин "прикипел душой к Сибири" и действительно любит этот регион, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" .
"С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири", — отметил представитель Кремля.
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Песков добавил, что иногда Путина пытаются отговорить от опасных путешествий, таких как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами.
"Но он последователен вот в этих хобби", — подчеркнул пресс-секретарь.
В конце марта президент провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу — по словам Пескова, в тувинской тайге, где они управляли вездеходом и гуляли. Шойгу показал Путину свою мастерскую, где в качестве хобби он занимается обработкой сухих деревьев, создавая из них поделки.
Одним из самых ярких путешествий главы государства можно назвать двухдневную поездку в Сибирь в августе 2017 года. Тогда российский лидер побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на каскаде горных озер, купался, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам пешком и на квадроцикле, загорал и купался.
В 2014 году в день рождения Путин впервые взял выходной и улетел в сибирскую тайгу. В тот день он прошел по горам почти девять километров.
В 2019-м, за несколько дней до своего 67-летия, президент также был в тайге. Как рассказал Песков, там глава государства "наслаждался осенней природой". На распространенных кадрах было видно, как Путин и Шойгу пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
21 марта, 13:50
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РоссияДальний ВостокДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиОбщество
 
 
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