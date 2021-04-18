https://ria.ru/20210418/putin-1728811609.html

Песков рассказал о любви Путина к отдыху в Сибири

Песков рассказал о любви Путина к отдыху в Сибири

Владимир Путин "прикипел душой к Сибири" и действительно любит этот регион, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:17

2021-04-18T14:17

2021-04-18T15:15

россия

дальний восток

дмитрий песков

владимир путин

сочи

общество

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Владимир Путин "прикипел душой к Сибири" и действительно любит этот регион, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" ."С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири", — отметил представитель Кремля.Песков добавил, что иногда Путина пытаются отговорить от опасных путешествий, таких как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами."Но он последователен вот в этих хобби", — подчеркнул пресс-секретарь.В конце марта президент провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу — по словам Пескова, в тувинской тайге, где они управляли вездеходом и гуляли. Шойгу показал Путину свою мастерскую, где в качестве хобби он занимается обработкой сухих деревьев, создавая из них поделки.Одним из самых ярких путешествий главы государства можно назвать двухдневную поездку в Сибирь в августе 2017 года. Тогда российский лидер побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на каскаде горных озер, купался, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам пешком и на квадроцикле, загорал и купался.В 2014 году в день рождения Путин впервые взял выходной и улетел в сибирскую тайгу. В тот день он прошел по горам почти девять километров.В 2019-м, за несколько дней до своего 67-летия, президент также был в тайге. Как рассказал Песков, там глава государства "наслаждался осенней природой". На распространенных кадрах было видно, как Путин и Шойгу пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.

https://ria.ru/20210323/putin-1602412942.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/otdykh-1602199058.html

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россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин, сочи, общество