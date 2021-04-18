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Познер отказался считать Пушкина русским писателем

Познер отказался считать Пушкина русским писателем

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T15:28

2021-04-18T15:28

2021-04-18T15:30

россия

владимир познер

пушкин

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем.При этом журналист уточнил, что сам Александр Сергеевич считал себя русским. По его словам, в Пушкине словно есть "прививка от вечной русской тоски". Для сравнения он привел в пример другого отечественного поэта."Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем", — отметил Познер.Он добавил, что взял бы интервью у Пушкина, если бы у него была такая возможность. Познер предположил, что беседа с поэтом шла бы трудно, потому что Александр Сергеевич был "человеком сложным, порой очень злым". Однако с другой стороны получился бы "искрометный разговор", уверен телеведущий."Какой же он был умный, как он все понимал", — заключил журналист.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/1728176438.html

россия

пушкин

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2021

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россия, владимир познер, пушкин