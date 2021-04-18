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Познер отказался считать Пушкина русским писателем
Познер отказался считать Пушкина русским писателем
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:28
2021-04-18T15:28
2021-04-18T15:30
россия
владимир познер
пушкин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем.При этом журналист уточнил, что сам Александр Сергеевич считал себя русским. По его словам, в Пушкине словно есть "прививка от вечной русской тоски". Для сравнения он привел в пример другого отечественного поэта."Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем", — отметил Познер.Он добавил, что взял бы интервью у Пушкина, если бы у него была такая возможность. Познер предположил, что беседа с поэтом шла бы трудно, потому что Александр Сергеевич был "человеком сложным, порой очень злым". Однако с другой стороны получился бы "искрометный разговор", уверен телеведущий."Какой же он был умный, как он все понимал", — заключил журналист.
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РИА Новости
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россия, владимир познер, пушкин
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем.
"Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ", — написал он на сайте Познер Online.
При этом журналист уточнил, что сам Александр Сергеевич считал себя русским. По его словам, в Пушкине словно есть "прививка от вечной русской тоски". Для сравнения он привел в пример другого отечественного поэта.
"Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем", — отметил Познер.
Он добавил, что взял бы интервью у Пушкина, если бы у него была такая возможность. Познер предположил, что беседа с поэтом шла бы трудно, потому что Александр Сергеевич был "человеком сложным, порой очень злым". Однако с другой стороны получился бы "искрометный разговор", уверен телеведущий.
"Какой же он был умный, как он все понимал", — заключил журналист.