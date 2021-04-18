https://ria.ru/20210418/praga-1728838930.html

У здания посольства России в Праге произошли беспорядки

У здания посольства России в Праге произошли беспорядки

У посольства России в Праге произошла стычка между участниками антироссийской акции и их противниками, сообщает "Чешское телевидение". РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T19:12

2021-04-18T19:12

2021-04-18T20:09

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У посольства России в Праге произошла стычка между участниками антироссийской акции и их противниками, сообщает "Чешское телевидение". На акцию с антироссийскими лозунгами и транспарантами пришли представители гражданской инициативы "Миллион моментов для демократии". Они поддержали решение чешских властей о высылке российских дипломатов. Позднее к посольству подошла группа, выступавшая против действий Праги. После этого завязалась драка. В результате задержали одного участника стычки. Ранее ворота посольства облили кетчупом. Полицейские задержали семь человек. Против них возбудили административное дело. Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД страны Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов: они должны выехать в течение 48 часов. Чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать сотрудников дипмиссии, отметила, что Чехии хорошо известны последствия таких решений. Российское дипломатическое ведомство выразило протест и заявило, что примет ответные меры.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html

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россия, чехия, прага, в мире