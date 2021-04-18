У здания посольства России в Праге произошли беспорядки
19:12 18.04.2021 (обновлено: 20:09 18.04.2021)
© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У посольства России в Праге произошла стычка между участниками антироссийской акции и их противниками, сообщает "Чешское телевидение".
На акцию с антироссийскими лозунгами и транспарантами пришли представители гражданской инициативы "Миллион моментов для демократии". Они поддержали решение чешских властей о высылке российских дипломатов. Позднее к посольству подошла группа, выступавшая против действий Праги. После этого завязалась драка. В результате задержали одного участника стычки.
Ранее ворота посольства облили кетчупом. Полицейские задержали семь человек. Против них возбудили административное дело.
Před Ruskou ambasádou v Praze dohlížíme na neoznámené shromáždění. Na místě je několik desítek osob s protichůdnými názory, proto dáváme pozor na to, aby mezi nimi nedošlo ke konfliktu. Jedna osoba byla zajištěna pro přestupkové jednání. #policiepha pic.twitter.com/jPyhEz15z8— Policie ČR (@PolicieCZ) April 18, 2021
Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД страны Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов: они должны выехать в течение 48 часов. Чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать сотрудников дипмиссии, отметила, что Чехии хорошо известны последствия таких решений. Российское дипломатическое ведомство выразило протест и заявило, что примет ответные меры.