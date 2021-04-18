Захарова назвала действия Праги карикатурными и несамостоятельными
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии и в международных делах, и в выстраивании отношений с Россией.
"Совершенно карикатурные, в частности, действия Праги, которая вчера продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной. Это тоже часть общей схемы - вассалитет двадцать первого века", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1", добавив, что, казалось бы, мир ушел от вассальной зависимости, но ее механизм снова приведен в действие.
"Соединенные Штаты Америки привели в действие - вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве - механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же: что Варшава, что Прага обслуживают интересы США", - заявила дипломат.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".
Вчера, 19:03Посла Чехии вызвали в МИД
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.