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https://ria.ru/20210418/praga-1728838597.html
Захарова назвала действия Праги карикатурными и несамостоятельными
Захарова назвала действия Праги карикатурными и несамостоятельными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии и в международных делах, и в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T19:07
2021-04-18T19:07
россия
мария захарова
андрей бабиш
александр петров (посол)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид чехии
чехия
варшава
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии и в международных делах, и в выстраивании отношений с Россией."Совершенно карикатурные, в частности, действия Праги, которая вчера продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной. Это тоже часть общей схемы - вассалитет двадцать первого века", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1", добавив, что, казалось бы, мир ушел от вассальной зависимости, но ее механизм снова приведен в действие."Соединенные Штаты Америки привели в действие - вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве - механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же: что Варшава, что Прага обслуживают интересы США", - заявила дипломат.Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
https://ria.ru/20210418/mid-1728838281.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, чехия, варшава, в мире

Захарова назвала действия Праги карикатурными и несамостоятельными

19:07 18.04.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии и в международных делах, и в выстраивании отношений с Россией.
"Совершенно карикатурные, в частности, действия Праги, которая вчера продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной. Это тоже часть общей схемы - вассалитет двадцать первого века", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1", добавив, что, казалось бы, мир ушел от вассальной зависимости, но ее механизм снова приведен в действие.
"Соединенные Штаты Америки привели в действие - вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве - механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же: что Варшава, что Прага обслуживают интересы США", - заявила дипломат.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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РоссияМария ЗахароваАндрей БабишАлександр Петров (посол)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииЧехияВаршаваВ мире
 
 
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