https://ria.ru/20210418/pozhar-1728858778.html

В ЮАР загорелось здание Кейптаунского университета

В ЮАР загорелось здание Кейптаунского университета

Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, сообщает местное издание... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T23:29

2021-04-18T23:29

2021-04-18T23:36

кейптаун

юар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774272_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1bb771ef47ce60e02f644b3cec9e9fd4.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, сообщает местное издание South African.По данным местных властей, пожар начался на склонах Столовой горы в воскресение, пока аварийным службам не удалось сдержать распространение огня."Лесной пожар бушует на склонах Столовой горы и на данный момент нам не удалась остановить его распространение",- говорится в заявлении властей Западно-Капской провинции на юго-западе страны.Как отмечает министр охраны окружающей среды и планирования развития провинции Западный Кейп Антон Бределл, в настоящее время ветер усиливается, что может привести к еще большему распространению пожара."Мы настоятельно рекомендуем населению избегать территории, где бушует пожар, и дать возможность властям выполнять свою работу. Ветер постепенно усиливается, это вызывает беспокойство", - сказал он.Как сообщает издание South African, огонь распространился в сторону Кейптаунского университета. В соответствии с полученной информацией, пожар охватил один из кампусов и распространился на библиотеку учебного заведения. По словам администрации университета, все студенты были эвакуированы из охваченных стихией помещений."Городские власти сотрудничают с администрацией университета в поисках временного убежища для студентов, оставшихся без жилья из-за пожара ... На данный момент жителям рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы не пострадать от дыма, вызванного огнем" - заявили местные власти.В борьбе с пожаром задействованы несколько самолетов и три вертолета, попытки потушить огонь продолжаются уже несколько часов. Власти напомнили местным жителям о необходимости обратиться за медицинской помощью в случае затрудненного дыхания и плохого самочувствия из-за дыма.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/vzryv-1587617471.html

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728317262.html

кейптаун

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейптаун, юар, в мире