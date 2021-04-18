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В ЮАР загорелось здание Кейптаунского университета
В ЮАР загорелось здание Кейптаунского университета
Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, сообщает местное издание... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T23:29
2021-04-18T23:36
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, сообщает местное издание South African.По данным местных властей, пожар начался на склонах Столовой горы в воскресение, пока аварийным службам не удалось сдержать распространение огня."Лесной пожар бушует на склонах Столовой горы и на данный момент нам не удалась остановить его распространение",- говорится в заявлении властей Западно-Капской провинции на юго-западе страны.Как отмечает министр охраны окружающей среды и планирования развития провинции Западный Кейп Антон Бределл, в настоящее время ветер усиливается, что может привести к еще большему распространению пожара."Мы настоятельно рекомендуем населению избегать территории, где бушует пожар, и дать возможность властям выполнять свою работу. Ветер постепенно усиливается, это вызывает беспокойство", - сказал он.Как сообщает издание South African, огонь распространился в сторону Кейптаунского университета. В соответствии с полученной информацией, пожар охватил один из кампусов и распространился на библиотеку учебного заведения. По словам администрации университета, все студенты были эвакуированы из охваченных стихией помещений."Городские власти сотрудничают с администрацией университета в поисках временного убежища для студентов, оставшихся без жилья из-за пожара ... На данный момент жителям рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы не пострадать от дыма, вызванного огнем" - заявили местные власти.В борьбе с пожаром задействованы несколько самолетов и три вертолета, попытки потушить огонь продолжаются уже несколько часов. Власти напомнили местным жителям о необходимости обратиться за медицинской помощью в случае затрудненного дыхания и плохого самочувствия из-за дыма.
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кейптаун, юар, в мире

В ЮАР загорелось здание Кейптаунского университета

23:29 18.04.2021 (обновлено: 23:36 18.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Sharon AngВид на Кейптаун
Вид на Кейптаун - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, сообщает местное издание South African.
По данным местных властей, пожар начался на склонах Столовой горы в воскресение, пока аварийным службам не удалось сдержать распространение огня.
"Лесной пожар бушует на склонах Столовой горы и на данный момент нам не удалась остановить его распространение",- говорится в заявлении властей Западно-Капской провинции на юго-западе страны.
Как отмечает министр охраны окружающей среды и планирования развития провинции Западный Кейп Антон Бределл, в настоящее время ветер усиливается, что может привести к еще большему распространению пожара.
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"Мы настоятельно рекомендуем населению избегать территории, где бушует пожар, и дать возможность властям выполнять свою работу. Ветер постепенно усиливается, это вызывает беспокойство", - сказал он.
Как сообщает издание South African, огонь распространился в сторону Кейптаунского университета. В соответствии с полученной информацией, пожар охватил один из кампусов и распространился на библиотеку учебного заведения. По словам администрации университета, все студенты были эвакуированы из охваченных стихией помещений.
"Городские власти сотрудничают с администрацией университета в поисках временного убежища для студентов, оставшихся без жилья из-за пожара ... На данный момент жителям рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы не пострадать от дыма, вызванного огнем" - заявили местные власти.
В борьбе с пожаром задействованы несколько самолетов и три вертолета, попытки потушить огонь продолжаются уже несколько часов. Власти напомнили местным жителям о необходимости обратиться за медицинской помощью в случае затрудненного дыхания и плохого самочувствия из-за дыма.
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