https://ria.ru/20210418/pozhar-1728779293.html
В Пензенской области три человека погибли при пожаре в деревянном доме
В Пензенской области три человека погибли при пожаре в деревянном доме
Три человека погибли во время пожара в деревянном доме в Пензенской области, пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T07:42
2021-04-18T07:42
2021-04-18T07:42
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в деревянном доме в Пензенской области, пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Пожар произошел в Пензенской области в двухквартирном деревянном доме. Площадь дома 120 квадратных метров. Площадь надворных построек – 170 квадратных метров. Информация поступила от очевидца. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь, обрушение кровли дома и горение надворных построек."Пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела трёх человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались девять человек и три единицы техники.
https://ria.ru/20210418/pozhar-1728778986.html
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_30d4f7e3475c18550ddc2d45def19028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия