https://ria.ru/20210418/pozhar-1728779293.html

В Пензенской области три человека погибли при пожаре в деревянном доме

В Пензенской области три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Три человека погибли во время пожара в деревянном доме в Пензенской области, пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T07:42

2021-04-18T07:42

2021-04-18T07:42

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в деревянном доме в Пензенской области, пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Пожар произошел в Пензенской области в двухквартирном деревянном доме. Площадь дома 120 квадратных метров. Площадь надворных построек – 170 квадратных метров. Информация поступила от очевидца. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь, обрушение кровли дома и горение надворных построек."Пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела трёх человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались девять человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20210418/pozhar-1728778986.html

россия

пензенская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия