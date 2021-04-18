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Посол Чехии рассказал о визите в МИД России

Посол Чехии рассказал о визите в МИД России

МИД РФ проинформировал чешскую сторону об ответных мерах после объявленной в субботу высылки российских дипломатов из Праги, сообщил журналистам посол Чехии в... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T22:01

2021-04-18T22:01

2021-04-18T22:01

россия

мария захарова

андрей бабиш

александр петров (посол)

москва

чехия

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МИД РФ проинформировал чешскую сторону об ответных мерах после объявленной в субботу высылки российских дипломатов из Праги, сообщил журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька."Мы были проинформированы", - сообщил посол журналистам на выходе из МИД, посоветовав им обратиться за подробностями в российское внешнеполитическое ведомство.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

россия

москва

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), москва, чехия, в мире