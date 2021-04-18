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Посол Чехии провел в здании МИД не больше 20 минут
Посол Чехии провел в здании МИД не больше 20 минут
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, вызванный в министерство иностранных дел России на фоне высылки из Праги российских дипломатов, покинул российский МИД... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:24
2021-04-18T21:24
2021-04-18T21:47
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, вызванный в министерство иностранных дел России на фоне высылки из Праги российских дипломатов, покинул российский МИД без комментариев об ответных мерах Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Руководитель чешской дипмиссии пробыл в МИД РФ порядка 20 минут."Вы получите ответ от министерства (иностранных дел) РФ", - сказал посол, отвечая на вопрос, объявил ли российский МИД об ответных мерах.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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