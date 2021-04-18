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МИД Польши поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов
МИД Польши поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов
Варшава полностью поддерживает действия Чехии по выдворению российских дипломатов, заявил МИД Польши. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:16
2021-04-18T17:16
россия
мария захарова
андрей бабиш
мид польши
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польша
чехия
в мире
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Варшава полностью поддерживает действия Чехии по выдворению российских дипломатов, заявил МИД Польши.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует."Союзническая солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение о выдворении российских дипломатов, участвовавших в деле взрыва на складе боеприпасов в 2014 году", - говорится в заявлении в Twitter МИД.МИД России ранее подчеркнул, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Министерство также выразило чешским властям решительный протест и пообещало, что Москва примет ответные меры.
https://ria.ru/20210418/nato-1728826103.html
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, мид польши, мид чехии, польша, чехия, в мире

МИД Польши поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов

17:16 18.04.2021
 
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / bloodua
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Варшава полностью поддерживает действия Чехии по выдворению российских дипломатов, заявил МИД Польши.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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"Союзническая солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение о выдворении российских дипломатов, участвовавших в деле взрыва на складе боеприпасов в 2014 году", - говорится в заявлении в Twitter МИД.
МИД России ранее подчеркнул, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Министерство также выразило чешским властям решительный протест и пообещало, что Москва примет ответные меры.
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РоссияМария ЗахароваАндрей БабишМИД ПольшиМИД ЧехииПольшаЧехияВ мире
 
 
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