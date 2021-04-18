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Польше предрекли проблемы из-за конфликта на Украине
Польше предрекли проблемы из-за конфликта на Украине
Эскалация напряженности на юго-востоке Украины негативно отразится на безопасности Польши. Такое мнение в беседе с Polskie Radio высказал экс-министр... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T06:57
2021-04-18T06:57
россия
польша
украина
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Эскалация напряженности на юго-востоке Украины негативно отразится на безопасности Польши. Такое мнение в беседе с Polskie Radio высказал экс-министр национальной безопасности государства Ромуальд Шереметьев.По его утверждению, это связано с тем, что официальная Москва шаг за шагом возвращает геополитическое влияние как времен СССР, так и Российской империи.Шереметьев напомнил, что Польша непосредственно граничит с Калининградской областью России."Действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей (Польши – Прим. ред.) безопасности", - предупредил эксперт.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.
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россия, польша, украина, в мире

Польше предрекли проблемы из-за конфликта на Украине

06:57 18.04.2021
 
© Depositphotos / blooduaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / bloodua
Варшава, Польша
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Эскалация напряженности на юго-востоке Украины негативно отразится на безопасности Польши. Такое мнение в беседе с Polskie Radio высказал экс-министр национальной безопасности государства Ромуальд Шереметьев.
По его утверждению, это связано с тем, что официальная Москва шаг за шагом возвращает геополитическое влияние как времен СССР, так и Российской империи.
Шереметьев напомнил, что Польша непосредственно граничит с Калининградской областью России.
"Действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей (Польши – Прим. ред.) безопасности", - предупредил эксперт.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.
 
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