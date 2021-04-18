https://ria.ru/20210418/pogoda-1728796076.html

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "осенняя" погода

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "осенняя" погода

Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Москву во вторник, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:14

2021-04-18T11:14

2021-04-18T19:46

погода

евгений тишковец

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Москву во вторник, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, пик которых придется на среду, 21 апреля, когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые две декады месяца — до 25 миллиметров, или около половины всего месячного объема небесной влаги", — рассказал Тишковец.По его словам, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник рухнут до нуля — плюс пяти градусов. "Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс десять, что соответствует климатическим показателям октября", — рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва