https://ria.ru/20210418/pogoda-1728796076.html
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "осенняя" погода
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "осенняя" погода
Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Москву во вторник, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:14
2021-04-18T11:14
2021-04-18T19:46
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Москву во вторник, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, пик которых придется на среду, 21 апреля, когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые две декады месяца — до 25 миллиметров, или около половины всего месячного объема небесной влаги", — рассказал Тишковец.По его словам, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник рухнут до нуля — плюс пяти градусов. "Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс десять, что соответствует климатическим показателям октября", — рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html
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погода, евгений тишковец, москва
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Москву
во вторник, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, пик которых придется на среду, 21 апреля, когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые две декады месяца — до 25 миллиметров, или около половины всего месячного объема небесной влаги", — рассказал Тишковец.
По его словам, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник рухнут до нуля — плюс пяти градусов. "Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс десять, что соответствует климатическим показателям октября", — рассказал Тишковец.