https://ria.ru/20210418/poezd-1728824337.html

В Египте сошел с рельсов поезд, погибли восемь человек

В Египте сошел с рельсов поезд, погибли восемь человек

В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли, передает телеканал "Аль-Арабия". РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:27

2021-04-18T16:27

2021-04-18T18:02

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КАИР, 18 апр — РИА Новости. В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли, передает телеканал "Аль-Арабия".По данным СМИ, поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир, шесть вагонов состава перевернулись.По предварительным данным, в результате аварии пострадали 109 человек, сообщила администрация региона. В офисе губернатора Кальюбия заявили, что с рельсов сошли восемь вагонов.Это не первый инцидент на египетских железнодорожных дорогах за последнее время. Так, в конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Как заявили "Египетские железные дороги", перед аварией пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился, так как кто-то дернул стоп-краны.В результате с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами стали 19 человек, 185 пострадали. Как выяснила Генеральная прокуратура Египта, машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на рабочем месте, в кабине локомотива, в момент инцидента.

https://ria.ru/20210326/poezda-1602983871.html

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каир (город), египет, в мире