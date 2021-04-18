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В Египте сошел с рельсов поезд, погибли восемь человек
В Египте сошел с рельсов поезд, погибли восемь человек
В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли, передает телеканал "Аль-Арабия". РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:27
2021-04-18T18:02
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КАИР, 18 апр — РИА Новости. В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли, передает телеканал "Аль-Арабия".По данным СМИ, поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир, шесть вагонов состава перевернулись.По предварительным данным, в результате аварии пострадали 109 человек, сообщила администрация региона. В офисе губернатора Кальюбия заявили, что с рельсов сошли восемь вагонов.Это не первый инцидент на египетских железнодорожных дорогах за последнее время. Так, в конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Как заявили "Египетские железные дороги", перед аварией пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился, так как кто-то дернул стоп-краны.В результате с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами стали 19 человек, 185 пострадали. Как выяснила Генеральная прокуратура Египта, машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на рабочем месте, в кабине локомотива, в момент инцидента.
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каир (город), египет, в мире

В Египте сошел с рельсов поезд, погибли восемь человек

16:27 18.04.2021 (обновлено: 18:02 18.04.2021)
 
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyНа месте схода с рельсов поезда в Египте
На месте схода с рельсов поезда в Египте - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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КАИР, 18 апр — РИА Новости. В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли, передает телеканал "Аль-Арабия".
По данным СМИ, поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир, шесть вагонов состава перевернулись.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 109 человек, сообщила администрация региона. В офисе губернатора Кальюбия заявили, что с рельсов сошли восемь вагонов.
Это не первый инцидент на египетских железнодорожных дорогах за последнее время. Так, в конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Как заявили "Египетские железные дороги", перед аварией пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился, так как кто-то дернул стоп-краны.
В результате с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами стали 19 человек, 185 пострадали. Как выяснила Генеральная прокуратура Египта, машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на рабочем месте, в кабине локомотива, в момент инцидента.
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