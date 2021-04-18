https://ria.ru/20210418/podrostki-1728793469.html

МВД показало видео с места гибели подростков в ДТП под Ростовом-на-Дону

МВД показало видео с места гибели подростков в ДТП под Ростовом-на-Дону

Управление МВД по Ростовской области опубликовало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП с участием шестерых подростков. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:45

2021-04-18T10:45

2021-04-18T15:08

дтп под ростовом-на-дону

ростовская область

новочеркасск

происшествия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Управление МВД по Ростовской области опубликовало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП с участием шестерых подростков.Судя по кадрам, из-за столкновения с деревом автомобиль Hyundai превратился в груду металлолома. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.ЧП произошло в 04:30 (мск) в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине было шесть человек, пятеро из них погибли, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Представитель регионального управления ГИБДД сообщила РИА Новости, что все участники ДТП были подростками 13-15 лет. Накануне они отмечали день рождения одного из друзей, уточнил источник агентства в правоохранительных органах.Областная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728802121.html

https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html

ростовская область

новочеркасск

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Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков 2021-04-18T10:45 true PT0M10S

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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия