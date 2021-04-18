https://ria.ru/20210418/podrostki-1728793469.html
МВД показало видео с места гибели подростков в ДТП под Ростовом-на-Дону
МВД показало видео с места гибели подростков в ДТП под Ростовом-на-Дону
Управление МВД по Ростовской области опубликовало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП с участием шестерых подростков. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:45
2021-04-18T10:45
2021-04-18T15:08
дтп под ростовом-на-дону
ростовская область
новочеркасск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728792639_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9aa4a1e68b919b10dbd6a406793d2b80.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Управление МВД по Ростовской области опубликовало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП с участием шестерых подростков.Судя по кадрам, из-за столкновения с деревом автомобиль Hyundai превратился в груду металлолома. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.ЧП произошло в 04:30 (мск) в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине было шесть человек, пятеро из них погибли, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Представитель регионального управления ГИБДД сообщила РИА Новости, что все участники ДТП были подростками 13-15 лет. Накануне они отмечали день рождения одного из друзей, уточнил источник агентства в правоохранительных органах.Областная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728802121.html
https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html
ростовская область
новочеркасск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728792639_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_82757c5c195b4a50c7379c426cffbea1.jpg
Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков
Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков
2021-04-18T10:45
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия