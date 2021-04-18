Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
00:16 18.04.2021 (обновлено: 01:16 18.04.2021)
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В свете последних антироссийских событий не исключен выход России из ПАСЕ, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет здесь... адекватное решение, соответствующее тому, что ... Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются... для нанесения разного рода ударов по России", - заявил депутат в эфире "Соловьев. Live".
Слуцкий также назвал попыткой отвлечь внимание решение Чехии выслать 18 российских дипломатов.
"Эта работа очень профессиональная. Как только прозвучали обвинения в адрес президента США - как по команде (выслали 18 российских дипломатов). Понятно, что все это совершенно четко срежиссированно. Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию", - сказал Слуцкий.
Он также отметил, что "через несколько дней будет принята жесткая антироссийская резолюция по досье Навального".
В четверг крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) призвала ЕС должен ввести новые санкции в отношении России, в том числе, из-за дела Алексея Навального.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией еще больше обострились из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с Россией на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
В МИД назвали решение о санкциях "тупиковым и неправовым путем" и пообещали дать ответ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.
12 апреля, 16:46Толстой заявил о неприемлемой для России риторике ПАСЕ
Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.