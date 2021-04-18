https://ria.ru/20210418/pase-1728769493.html

Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ

Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ

В свете последних антироссийских событий не исключен выход России из ПАСЕ, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:16

2021-04-18T00:16

2021-04-18T01:16

россия

леонид слуцкий (политик)

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В свете последних антироссийских событий не исключен выход России из ПАСЕ, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Слуцкий также назвал попыткой отвлечь внимание решение Чехии выслать 18 российских дипломатов."Эта работа очень профессиональная. Как только прозвучали обвинения в адрес президента США - как по команде (выслали 18 российских дипломатов). Понятно, что все это совершенно четко срежиссированно. Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию", - сказал Слуцкий.Он также отметил, что "через несколько дней будет принята жесткая антироссийская резолюция по досье Навального".В четверг крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) призвала ЕС должен ввести новые санкции в отношении России, в том числе, из-за дела Алексея Навального. В последнее время отношения Евросоюза с Россией еще больше обострились из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с Россией на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).В МИД назвали решение о санкциях "тупиковым и неправовым путем" и пообещали дать ответ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.

https://ria.ru/20210415/navalnyy-1728478567.html

https://ria.ru/20210412/pase-1727936053.html

https://ria.ru/20210417/bayden-1728768548.html

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россия, леонид слуцкий (политик), парламентская ассамблея совета европы, в мире