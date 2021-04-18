Международный день памятников и исторических мест
В 1982 году Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) объявил 18 апреля Международным днем памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites). В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, являющийся ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет свыше 10 тысяч индивидуальных членов из 151 страны мира, 28 международных научных комитетов.
Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту культурного наследия, основывается на принципах, закрепленных в 1964 году Международной хартией по сохранению и возрождению памятников и исторических мест (Венецианская хартия).
Международный день памятников и исторических мест отмечается ежегодно с целью популяризации культурного наследия, повышения осведомленности о его разнообразии, актуальности, степени уязвимости, а также о преимуществах его сохранения. Каждый год ICOMOS предлагает тему для мероприятий, посвященных этому дню.
В 2021 году слоган праздника – "Сложное прошлое: многообразное будущее".
Одним из основных документов по защите культурного наследия является Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая в ноябре 1972 года на генеральной сессии ЮНЕСКО. Документ вступил в силу в декабре 1975 года.
Конвенция дала определения культурного и природного наследия. Культурным наследием считаются памятники (архитектурные и произведения монументальной скульптуры и живописи, элементы или сооружения археологического характера, надписи, пещерные жилища), группы отдельных или связанных зданий, объекты творения человека или совместные произведения природы и человека, а также территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с исторической, эстетической, этнологической или антропологической точки зрения.
Природным наследием считаются природные объекты или четко очерченные природные территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с эстетической или научной точки зрения, или естественной красоты. К природному наследию также относятся геологические и физиографические образования и территории, которые представляют собой среду обитания находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, имеющих ценность с точки зрения науки или сохранения.
Государства-участники конвенции обязаны обеспечивать защиту, сохранение и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, расположенного на их территории.
Конвенция учредила межправительственный комитет всемирного наследия, составляющий и публикующий Список всемирного наследия – перечень ценностей культурного и природного наследия, который обновляется не реже одного раза в два года. По состоянию на 2020 год, к конвенции присоединились и стали государствами-участниками 194 страны. В настоящее время в Список всемирного наследия входит 1121 объект, расположенный в 167 государствах-участниках. Помимо престижа, статус объекта ЮНЕСКО означает, что он имеет право на дополнительные гарантии сохранности и целостности, на своевременную и качественную реставрацию, приоритет в финансировании, а также на контроль за состоянием сохранности.
СССР ратифицировал конвенцию в октябре 1988 года. В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 29 объектов России – 18 культурных и 11 природных. Среди них – исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников, Кижский погост, Московский Кремль и Красная площадь, Ансамбль Новодевичьего монастыря, Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, а также Девственные леса Коми, Золотые горы Алтая, вулканы Камчатки и озеро Байкал и др.
В 2019 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены храмы Псковской архитектурной школы.
В истории России забота о памятниках и исторических местах стала официальным делом еще при Петре I в 1722 году, когда впервые были приняты меры по охране отдельных памятников старины.
Базовым законом Российской Федерации в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является федеральный закон от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
До 2011 года в России вопросы охраны памятников истории и культуры находились в ведении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия – Росохранкультуры. Согласно постановлению правительства "О министерстве культуры Российской Федерации", вступившем в силу 8 августа 2011 года, все функции Росохранкультуры перешли в Министерство культуры РФ.
Международному дню памятников и исторических мест посвящены различные мероприятия – выступление ученых, дискуссии в культурных центрах и городских залах, выставки фотографий и конкурсы рисунков.
С 2000 года Москве 18 апреля ежегодно проводятся Дни исторического и культурного наследия, в рамках которых жители и гости столицы получают уникальную возможность увидеть интерьеры старинных особняков и усадеб, доступ к которым в обычное время ограничен. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятия в рамках Дней наследия прошли в онлайн-формате. В 2021 году Дни исторического и культурного наследия пройдут в традиционном формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников