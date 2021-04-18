https://ria.ru/20210418/pamyatniki-1728536299.html

Международный день памятников и исторических мест

Международный день памятников и исторических мест

В 1982 году Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) объявил 18 апреля Международным днем памятников и исторических РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:43

2021-04-18T00:43

2021-04-18T00:43

международный день памятников и исторических мест

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728541965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22e08a359262ca96ef92ab4106d21582.jpg

В 1982 году Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) объявил 18 апреля Международным днем памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites). В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, являющийся ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет свыше 10 тысяч индивидуальных членов из 151 страны мира, 28 международных научных комитетов. Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту культурного наследия, основывается на принципах, закрепленных в 1964 году Международной хартией по сохранению и возрождению памятников и исторических мест (Венецианская хартия). Международный день памятников и исторических мест отмечается ежегодно с целью популяризации культурного наследия, повышения осведомленности о его разнообразии, актуальности, степени уязвимости, а также о преимуществах его сохранения. Каждый год ICOMOS предлагает тему для мероприятий, посвященных этому дню.В 2021 году слоган праздника – "Сложное прошлое: многообразное будущее". Одним из основных документов по защите культурного наследия является Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая в ноябре 1972 года на генеральной сессии ЮНЕСКО. Документ вступил в силу в декабре 1975 года. Конвенция дала определения культурного и природного наследия. Культурным наследием считаются памятники (архитектурные и произведения монументальной скульптуры и живописи, элементы или сооружения археологического характера, надписи, пещерные жилища), группы отдельных или связанных зданий, объекты творения человека или совместные произведения природы и человека, а также территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с исторической, эстетической, этнологической или антропологической точки зрения.Природным наследием считаются природные объекты или четко очерченные природные территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с эстетической или научной точки зрения, или естественной красоты. К природному наследию также относятся геологические и физиографические образования и территории, которые представляют собой среду обитания находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, имеющих ценность с точки зрения науки или сохранения.Государства-участники конвенции обязаны обеспечивать защиту, сохранение и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, расположенного на их территории.Конвенция учредила межправительственный комитет всемирного наследия, составляющий и публикующий Список всемирного наследия – перечень ценностей культурного и природного наследия, который обновляется не реже одного раза в два года. По состоянию на 2020 год, к конвенции присоединились и стали государствами-участниками 194 страны. В настоящее время в Список всемирного наследия входит 1121 объект, расположенный в 167 государствах-участниках. Помимо престижа, статус объекта ЮНЕСКО означает, что он имеет право на дополнительные гарантии сохранности и целостности, на своевременную и качественную реставрацию, приоритет в финансировании, а также на контроль за состоянием сохранности. СССР ратифицировал конвенцию в октябре 1988 года. В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 29 объектов России – 18 культурных и 11 природных. Среди них – исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников, Кижский погост, Московский Кремль и Красная площадь, Ансамбль Новодевичьего монастыря, Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, а также Девственные леса Коми, Золотые горы Алтая, вулканы Камчатки и озеро Байкал и др. В 2017 году в Список ЮНЕСКО вошли "Ландшафты Даурии" (территории в составе международного российско-монгольско-китайского заповедника "Даурия"), а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. В 2019 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены храмы Псковской архитектурной школы. В истории России забота о памятниках и исторических местах стала официальным делом еще при Петре I в 1722 году, когда впервые были приняты меры по охране отдельных памятников старины.Базовым законом Российской Федерации в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является федеральный закон от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. До 2011 года в России вопросы охраны памятников истории и культуры находились в ведении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия – Росохранкультуры. Согласно постановлению правительства "О министерстве культуры Российской Федерации", вступившем в силу 8 августа 2011 года, все функции Росохранкультуры перешли в Министерство культуры РФ. Приказом от 30 декабря 2014 года в России введен Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Согласно реестру, в стране свыше 146,4 тысячи объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Международному дню памятников и исторических мест посвящены различные мероприятия – выступление ученых, дискуссии в культурных центрах и городских залах, выставки фотографий и конкурсы рисунков.С 2000 года Москве 18 апреля ежегодно проводятся Дни исторического и культурного наследия, в рамках которых жители и гости столицы получают уникальную возможность увидеть интерьеры старинных особняков и усадеб, доступ к которым в обычное время ограничен. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятия в рамках Дней наследия прошли в онлайн-формате. В 2021 году Дни исторического и культурного наследия пройдут в традиционном формате.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день памятников и исторических мест, справки, в мире