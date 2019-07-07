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РИА Новости
Культура

Псковские храмы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Вчера, 12:45
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© Фото : A.Savin, WikiCommonsСобор Иоанна Предтечи на Завеличье в Пскове
Собор Иоанна Предтечи на Завеличье в Пскове
© Фото : A.Savin, WikiCommons
Собор Иоанна Предтечи на Завеличье в Пскове. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Храмы Псковской архитектурной школы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии Комитета в Баку, сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.
Объект культурного наследия в Пскове включает 10 уникальных храмов XII - начала XVII веков, среди которых собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и другие. Эти шедевры Псковской архитектурной школы оказали значительное влияние на развитие архитектуры в России и за рубежом.
© Фото : A.Savin, WikiCommonsСобор Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре в Пскове
Собор Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре в Пскове
© Фото : A.Savin, WikiCommons
Собор Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре в Пскове
"Включение серийного объекта культурного наследия "Храмы Псковской архитектурной школы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - это важная веха в деятельности Института Наследия, поскольку это первая подготовленная специалистами Института Наследия номинация, включенная в престижный международный список", - сказали в пресс-службе.
Работа над концепцией номинации велась с 2015 года, участие в ней приняли Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и, позднее, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Лихачёва.
На данный момент институт продолжает работу над номинационной документацией для объектов культурного наследия, в частности для объектов "Заповеданное Кенозерье", "Петроглифы Онежского озера и Белого моря", а также "Памятники морских арктических зверобоев Чукотки".
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