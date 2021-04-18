https://ria.ru/20210418/oborona-1728790587.html

Израиль и Греция подписали крупнейшее соглашение в сфере обороны

Израиль и Греция подписали крупнейшее соглашение в сфере обороны

Израиль и Греция подписали крупнейшее на данный момент соглашение в сфере обороны, которое включает создание международного центра лётной подготовки для ВВС... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:16

2021-04-18T10:16

2021-04-18T10:16

бени ганц

министерство обороны израиля

греция

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израиль и Греция подписали крупнейшее на данный момент соглашение в сфере обороны, которое включает создание международного центра лётной подготовки для ВВС Греции, сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.В ведомстве отмечают, что в пятницу директор Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) министерства обороны Израиля, бригадный генерал запаса Яир Кулас подписал "крупнейшее на сегодняшний день оборонное соглашение" между Израилем и Грецией. В рамках соглашения министерство обороны Израиля и компания Elbit Systems возглавят создание международного центра летной подготовки для ВВС Греции, который будет оснащен десятью учебно-тренировочными самолетами M-346 производства итальянской компании Leonardo.По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, "это соглашение о сотрудничестве основано... на прочных отношениях между оборонными ведомствами Греции и Израиля". Министр выразил уверенность, что соглашение "укрепит экономики Израиля и Греции, и, таким образом, партнерство между двумя странами будет углубляться на оборонном, экономическом и политическом уровнях".

https://ria.ru/20200102/1563080808.html

греция

израиль

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бени ганц, министерство обороны израиля, греция, израиль, в мире