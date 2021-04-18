"Осторожно, окрашено": в Москве приводят в порядок мосты и фасады домов

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С 1 апреля в Москве началась традиционная комплексная очистка столичных объектов после зимы. Коммунальные службы приводят в порядок металлические конструкции мостов и ограждений, фасады домов, памятники. В полном объеме комплексные работы завершатся к концу месяца.