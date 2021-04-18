https://ria.ru/20210418/moskva-1728821673.html
"Осторожно, окрашено": в Москве приводят в порядок мосты и фасады домов
"Осторожно, окрашено": в Москве приводят в порядок мосты и фасады домов
С 1 апреля в Москве началась традиционная комплексная очистка столичных объектов после зимы. Коммунальные службы приводят в порядок металлические конструкции мостов и ограждений, фасады домов, памятники. В полном объеме комплексные работы завершатся к концу месяца.
2021-04-18T16:00
2021-04-18T16:00
2021-04-18T16:00
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"Осторожно, окрашено": в Москве приводят в порядок мосты и фасады домов
С 1 апреля в Москве началась традиционная комплексная очистка столичных объектов после зимы. Коммунальные службы приводят в порядок металлические конструкции мостов и ограждений, фасады домов, памятники. В полном объеме комплексные работы завершатся к концу месяца.
2021-04-18T16:00
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PT1M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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коммунальные службы, москва, видео
"Осторожно, окрашено": в Москве приводят в порядок мосты и фасады домов
С 1 апреля в Москве началась традиционная комплексная очистка столичных объектов после зимы. Коммунальные службы приводят в порядок металлические конструкции мостов и ограждений, фасады домов, памятники. В полном объеме комплексные работы завершатся к концу месяца.
2021-04-18T16:00
true
PT1M03S
"Осторожно, окрашено": в Москве приводят в порядок мосты и фасады домов
С 1 апреля в Москве началась традиционная комплексная очистка столичных объектов после зимы. Коммунальные службы приводят в порядок металлические конструкции мостов и ограждений, фасады домов, памятники. В полном объеме комплексные работы завершатся к концу месяца.