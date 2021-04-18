https://ria.ru/20210418/moskva-1728796924.html
Москвичей предупредили о барической "яме"
Москвичей предупредили о барической "яме"
Барическая "яма" ожидает москвичей со вторника на среду, показания барометров понизятся сразу на 20 единиц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:19
2021-04-18T11:19
2021-04-18T11:20
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Барическая "яма" ожидает москвичей со вторника на среду, показания барометров понизятся сразу на 20 единиц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Непогода в Москве на следующей неделе будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что ввергнет москвичей в барическую "яму". Так, со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц – с 752 до 732 миллиметров ртутного столба, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей",- сообщил Тишковец.По его словам, к концу недели ненадолго потеплеет до плюс 15-20, после чего ожидается новая волна холода.
https://ria.ru/20210418/pogoda-1728796076.html
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евгений тишковец, москва, общество