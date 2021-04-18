https://ria.ru/20210418/moskva-1728785312.html

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь

Облачная погода и небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице составит до плюс 15 градусов, сообщил... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:22

2021-04-18T09:22

2021-04-18T09:22

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода и небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице составит до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Облачная погода, утром с прояснениями, пока хорошая такая погода. А во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Дневная температура понизится: в столице плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16. В общем, с сегодняшнего дня погода берет курс на постепенное ухудшение, у нас стартует похолодание", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210414/moskva-1728251439.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество