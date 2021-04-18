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В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
Облачная погода и небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице составит до плюс 15 градусов, сообщил... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:22
2021-04-18T09:22
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода и небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице составит до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Облачная погода, утром с прояснениями, пока хорошая такая погода. А во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Дневная температура понизится: в столице плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16. В общем, с сегодняшнего дня погода берет курс на постепенное ухудшение, у нас стартует похолодание", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210414/moskva-1728251439.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь

09:22 18.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода и небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице составит до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Облачная погода, утром с прояснениями, пока хорошая такая погода. А во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Дневная температура понизится: в столице плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16. В общем, с сегодняшнего дня погода берет курс на постепенное ухудшение, у нас стартует похолодание", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:06
Синоптик рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в Москве
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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