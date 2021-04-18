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Аналитики выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймам
Аналитики выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймам
Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали заметно реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:13
2021-04-18T09:13
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали заметно реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики в ходе исследования проанализировали 50 тысяч заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО)."Если в начале периода самоизоляции (конец марта – начало апреля 2020 года) 15,4% потенциальных клиентов МФО, заполняя заявку, указывали, что их профессиональная деятельность связана с юриспруденцией и правом, то год спустя доля таких людей уменьшилась до 3,2% от общего количества запросов. Существенно сократилась и категория сотрудников силовых структур, с 4,3% до 1,8% на текущий момент. В 2 раза уменьшилась также доля заемщиков, которые представились работниками IT-индустрии, с 4% до 1,9%", - отметили аналитики.По данным экспертов, за прошедший год заметно увеличилась доля заемщиков, работающих в торговле до 14,9%, что на 1,8% больше показателя прошлого года, сфере общественного питания - на 0,7%, до 2,3%. Также чаще брать микрозаймы стали россияне, занимающиеся сельским хозяйством: рост доли за год на 0,5% до 2,2% от общего количества микрокредитов.Подобные изменения отчасти связаны с ситуацией на рынке, поскольку по мере восстановления ряда отраслей после пандемии среди их представителей растет и количество финансово активных людей, которые прибегают к заемным средствам.При этом аналитики отмечают, что некоторые россияне могли предоставить ложную информацию при оформлении займа. "Если запросить заем, представившись юристом или силовиком, шансы на одобрение заявки будут выше", - пояснили они."Отрасль, в которой работает заемщик, не имеет решающего значения при решении о выдаче займа. Скоринговые системы оценивают сотни различных параметров, и гораздо важнее хорошая кредитная история клиента, насколько он выполняет взятые на себя обязательства", - заключил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
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россия, общество, экономика

Аналитики выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймам

09:13 18.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали заметно реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики в ходе исследования проанализировали 50 тысяч заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО).
"Если в начале периода самоизоляции (конец марта – начало апреля 2020 года) 15,4% потенциальных клиентов МФО, заполняя заявку, указывали, что их профессиональная деятельность связана с юриспруденцией и правом, то год спустя доля таких людей уменьшилась до 3,2% от общего количества запросов. Существенно сократилась и категория сотрудников силовых структур, с 4,3% до 1,8% на текущий момент. В 2 раза уменьшилась также доля заемщиков, которые представились работниками IT-индустрии, с 4% до 1,9%", - отметили аналитики.
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По данным экспертов, за прошедший год заметно увеличилась доля заемщиков, работающих в торговле до 14,9%, что на 1,8% больше показателя прошлого года, сфере общественного питания - на 0,7%, до 2,3%. Также чаще брать микрозаймы стали россияне, занимающиеся сельским хозяйством: рост доли за год на 0,5% до 2,2% от общего количества микрокредитов.
Подобные изменения отчасти связаны с ситуацией на рынке, поскольку по мере восстановления ряда отраслей после пандемии среди их представителей растет и количество финансово активных людей, которые прибегают к заемным средствам.
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При этом аналитики отмечают, что некоторые россияне могли предоставить ложную информацию при оформлении займа. "Если запросить заем, представившись юристом или силовиком, шансы на одобрение заявки будут выше", - пояснили они.
"Отрасль, в которой работает заемщик, не имеет решающего значения при решении о выдаче займа. Скоринговые системы оценивают сотни различных параметров, и гораздо важнее хорошая кредитная история клиента, насколько он выполняет взятые на себя обязательства", - заключил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
 
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