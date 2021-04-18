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Посла Чехии вызвали в МИД
Посла Чехии вызвали в МИД
Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России после того, как Прага объявила о высылке российских дипломатов из страны. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T19:03
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россия
чехия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России после того, как Прага объявила о высылке российских дипломатов из страны.Как рассказал корреспондент РИА Новости, чешский посол пробыл в здании ведомства на Смоленской-Сенной площади не более 20 минут и уже покинул его. Пивонька сказал, что МИД проинформировал его об ответных мерах на выдворение россиян.Ранее в дипломатическом ведомстве выразили решительный протест чешским властям и анонсировали ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.Высылка дипломатов и обвинения спецслужбНакануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. В ответ на это Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html
https://ria.ru/20210418/praga-1728838930.html
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россия, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Посла Чехии вызвали в МИД

19:03 18.04.2021 (обновлено: 21:40 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России после того, как Прага объявила о высылке российских дипломатов из страны.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, чешский посол пробыл в здании ведомства на Смоленской-Сенной площади не более 20 минут и уже покинул его. Пивонька сказал, что МИД проинформировал его об ответных мерах на выдворение россиян.
Ранее в дипломатическом ведомстве выразили решительный протест чешским властям и анонсировали ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Высылка дипломатов и обвинения спецслужб

Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. В ответ на это Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".
Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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РоссияЧехияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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