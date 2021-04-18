Посла Чехии вызвали в МИД
19:03 18.04.2021 (обновлено: 21:40 18.04.2021)
Как рассказал корреспондент РИА Новости, чешский посол пробыл в здании ведомства на Смоленской-Сенной площади не более 20 минут и уже покинул его. Пивонька сказал, что МИД проинформировал его об ответных мерах на выдворение россиян.
Ранее в дипломатическом ведомстве выразили решительный протест чешским властям и анонсировали ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.
Высылка дипломатов и обвинения спецслужб
Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. В ответ на это Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".
Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.