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Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
Существуют народные средства, которые могут быть эффективными при определенных состояниях, но их все равно нужно применять под контролем медиков, рассказала в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:09
2021-04-18T02:09
зухра павлова
здоровье - общество
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Существуют народные средства, которые могут быть эффективными при определенных состояниях, но их все равно нужно применять под контролем медиков, рассказала в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.Даже если какой-то из "бабушкиных методов" получил научное обоснование, это не значит, что его можно назначать себе самостоятельно, подчеркнула она. Например, использование банок при заболеваниях органов дыхания имеет смысл, но пытаться вылечить ими пневмонию – опасная затея, отметила врач.Другой пример – горчичники, мед, лимон, имбирь или малиновое варенье, которые многие привыкли использовать для борьбы с простудой. Нельзя полагаться на подобные средства, когда человек находится в тяжелом состоянии, напомнила Зухра Павлова."Если врач осмотрел пациента и назначил ему лечение, то все остальное, что безопасно, – и нанесение йодной сетки, и банки, и горчичники – на здоровье. А если самостоятельно пытаться решить какие-то большие проблемы, в том числе этими методами, то это плохая идея", – объяснила она.Только врач способен оценить, насколько подходит конкретному пациенту тот или иной способ лечения. Ведь даже одинаковые симптомы порой свидетельствуют о разных заболеваниях. И если кому-то из знакомых снадобье помогло, то для другого человека оно может оказаться совершенно неподходящим.К тому же эффективность некоторых народных средств вообще никем не доказана, отметила Зухра Павлова. В качестве примера она привела нанесение йодной сетки на кожу, которое якобы помогает восстановить дефицит йода в организме."Также нет подтверждения тому, что делается в большом количестве медицинских учреждений, когда медсестры наносят йодную сетку на места инъекций, тем самым помогая рассасываться каким-то конгломератам. Это все на уровне чьего-то опыта, никем не подтвержденного", – добавила врач в интервью радио Sputnik.В то же время эффект плацебо никто не отменял, и подобные средства в сочетании с методами доказательной медицины вполне можно применять после консультаций со специалистами, считает Зухра Павлова.
https://ria.ru/20210128/metod-1595034947.html
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зухра павлова, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины

02:09 18.04.2021
 
© Depositphotos / KazmulkaБаночка с чистотелом
Баночка с чистотелом - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / Kazmulka
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Существуют народные средства, которые могут быть эффективными при определенных состояниях, но их все равно нужно применять под контролем медиков, рассказала в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Даже если какой-то из "бабушкиных методов" получил научное обоснование, это не значит, что его можно назначать себе самостоятельно, подчеркнула она. Например, использование банок при заболеваниях органов дыхания имеет смысл, но пытаться вылечить ими пневмонию – опасная затея, отметила врач.
"Банка создает вакуум и усиливает приток крови. Конечно, кровоток в легких не увеличивается, но когда он увеличивается в коже в этой области, то и в близлежащих органах метаболизм усиливается. Поэтому определенное положительное воздействие это имеет. Если только не пытаться вылечить пневмонию банками. Это пустая и опасная затея, потому что без антибиотиков там не обойтись, если речь идет о бактериальной инфекции", – сказала она.
Другой пример – горчичники, мед, лимон, имбирь или малиновое варенье, которые многие привыкли использовать для борьбы с простудой. Нельзя полагаться на подобные средства, когда человек находится в тяжелом состоянии, напомнила Зухра Павлова.
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"Если врач осмотрел пациента и назначил ему лечение, то все остальное, что безопасно, – и нанесение йодной сетки, и банки, и горчичники – на здоровье. А если самостоятельно пытаться решить какие-то большие проблемы, в том числе этими методами, то это плохая идея", – объяснила она.
Только врач способен оценить, насколько подходит конкретному пациенту тот или иной способ лечения. Ведь даже одинаковые симптомы порой свидетельствуют о разных заболеваниях. И если кому-то из знакомых снадобье помогло, то для другого человека оно может оказаться совершенно неподходящим.
К тому же эффективность некоторых народных средств вообще никем не доказана, отметила Зухра Павлова. В качестве примера она привела нанесение йодной сетки на кожу, которое якобы помогает восстановить дефицит йода в организме.
"Также нет подтверждения тому, что делается в большом количестве медицинских учреждений, когда медсестры наносят йодную сетку на места инъекций, тем самым помогая рассасываться каким-то конгломератам. Это все на уровне чьего-то опыта, никем не подтвержденного", – добавила врач в интервью радио Sputnik.
В то же время эффект плацебо никто не отменял, и подобные средства в сочетании с методами доказательной медицины вполне можно применять после консультаций со специалистами, считает Зухра Павлова.
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